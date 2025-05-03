Мама пятерых детей из Башкирии взяла деньги на «Поле чудес» и заставила Якубовича ахнуть

Жительница Салавата Мария Мухаметдинова стала участницей легендарного «Поля чудес». И хотя слово целиком она не отгадала, домой улетела не с пустыми руками.

Наша героиня — юрист по образованию, но работает кондитером.

«Всё, что я готовлю, люди ахают», — заявила она Леониду Аркадьевичу.

Но ахнул Якубович совсем по другому поводу — оказалось, что Мария воспитывает пятерых детей, включая тройняшек-девочек.

«Вот это самое главное, что вы приготовили в жизни», — выдал ведущий. И не поспоришь!

Тройняшки тут же показали концерт прямо в студии — спели песню и подарили Якубовичу его портрет из алмазной мозаики.

В игре Мария назвала 4 правильные буквы и решила взять деньги (по правилам уже за 3 верные догадки можно выбрать шкатулку с призом). Сын ткнул в нужную коробку, и семейство забрало свои 5 тысяч рублей.

А вы знаете, как в старину называли человека, который постоянно бубнит? Якубович знает, а вот Марии это слово не поддалось. Впрочем, с пятью детьми ей явно не до бубнежа.

— Бормотун же… Что-ж не угадала-то… А 5к по нынешним временам, конечно, деньги, ага. Хоть бы не позорились. Даже билеты не окупила, — возмущается в соцсетях Лейла Я.

— Ну, теперь заживет! — шутит АLEXANDER.