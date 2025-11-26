Козы испортили сосны: певец Анвар Нургалиев обиделся на земляков в Башкирии

Народный артист Башкирии Анвар Нургалиев столкнулся с неприятным поведением в родном селе. Он хотел создать парк в честь покойного брата, но саженцы съели козы, что поставило проект под угрозу.

Популярный певец из Башкирии Анвар Нургалиев разочарован поведением своих односельчан. Поводом послужил инцидент на участке его покойного старшего брата в деревне Аврюзтамак Альшеевского района, о чем артист сообщил в своих социальных сетях.

Нургалиев ранее выкупил землю, которая принадлежала его брату, с целью создать на этом месте небольшой мемориальный парк. Для артиста это место имеет особое значение, так как, по его словам, брат вложил в строительство дома на этом участке все свои силы и здоровье. Певец приступил к облагораживанию территории, начав с высадки сосен и установки ограждения.

Планам артиста помешали домашние животные. Как рассказал Нургалиев, местные козы проникли на огороженную территорию и съели высаженные деревья. Это событие сильно расстроило певца, так как теперь создание красивого вида в парке откладывается на неопределённый срок.

Этот проект имеет для Нургалиева глубоко личный смысл. Он хотел воплотить в жизнь свою мечту и сохранить память о близком человеке. Певец неоднократно делился с подписчиками этапами работ, подчеркивая, как для него это важно.

Стоит отметить, что в последние годы семья артиста пережила несколько трагедий. Ранее скончался его отец, а в 2024 году в ДТП погибла его племянница, блогер Диана Сафарова. Заслуженный артист Башкортостана тяжело переживал эти потери и отмечал, что история с племянницей стала для него последней подобной трагедией.