Козы испортили сосны: певец Анвар Нургалиев обиделся на земляков в Башкирии

Популярный певец из Башкирии Анвар Нургалиев разочарован поведением своих односельчан. Поводом послужил инцидент на участке его покойного старшего брата в деревне Аврюзтамак Альшеевского района, о чем артист сообщил в своих социальных сетях.
Нургалиев ранее выкупил землю, которая принадлежала его брату, с целью создать на этом месте небольшой мемориальный парк. Для артиста это место имеет особое значение, так как, по его словам, брат вложил в строительство дома на этом участке все свои силы и здоровье. Певец приступил к облагораживанию территории, начав с высадки сосен и установки ограждения.
Планам артиста помешали домашние животные. Как рассказал Нургалиев, местные козы проникли на огороженную территорию и съели высаженные деревья. Это событие сильно расстроило певца, так как теперь создание красивого вида в парке откладывается на неопределённый срок.
Этот проект имеет для Нургалиева глубоко личный смысл. Он хотел воплотить в жизнь свою мечту и сохранить память о близком человеке. Певец неоднократно делился с подписчиками этапами работ, подчеркивая, как для него это важно.
Стоит отметить, что в последние годы семья артиста пережила несколько трагедий. Ранее скончался его отец, а в 2024 году в ДТП погибла его племянница, блогер Диана Сафарова. Заслуженный артист Башкортостана тяжело переживал эти потери и отмечал, что история с племянницей стала для него последней подобной трагедией.