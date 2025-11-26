0
38 минут
Общество

Козы испортили сосны: певец Анвар Нургалиев обиделся на земляков в Башкирии

Народный артист Башкирии Анвар Нургалиев столкнулся с неприятным поведением в родном селе. Он хотел создать парк в честь покойного брата, но саженцы съели козы, что поставило проект под угрозу.
Анвар Нургалиев
©Анвар Нургалиев / Telegram

Популярный певец из Башкирии Анвар Нургалиев разочарован поведением своих односельчан. Поводом послужил инцидент на участке его покойного старшего брата в деревне Аврюзтамак Альшеевского района, о чем артист сообщил в своих социальных сетях.

Нургалиев ранее выкупил землю, которая принадлежала его брату, с целью создать на этом месте небольшой мемориальный парк. Для артиста это место имеет особое значение, так как, по его словам, брат вложил в строительство дома на этом участке все свои силы и здоровье. Певец приступил к облагораживанию территории, начав с высадки сосен и установки ограждения.

Планам артиста помешали домашние животные. Как рассказал Нургалиев, местные козы проникли на огороженную территорию и съели высаженные деревья. Это событие сильно расстроило певца, так как теперь создание красивого вида в парке откладывается на неопределённый срок.

Этот проект имеет для Нургалиева глубоко личный смысл. Он хотел воплотить в жизнь свою мечту и сохранить память о близком человеке. Певец неоднократно делился с подписчиками этапами работ, подчеркивая, как для него это важно.

Стоит отметить, что в последние годы семья артиста пережила несколько трагедий. Ранее скончался его отец, а в 2024 году в ДТП погибла его племянница, блогер Диана Сафарова. Заслуженный артист Башкортостана тяжело переживал эти потери и отмечал, что история с племянницей стала для него последней подобной трагедией.

Похожие записи
0
20.11.2025
Новости

Спецназ Башкирии зачистил военкомат от условных диверсантов

здание военкомата
В Альшеевском районе прошли крупные учения ФСБ. Силовики отбили атаку на военкомат, освободили заложников и проверили готовность к реальным угрозам.
0
11.06.2025
Новости

«Был как кремень»: Анвар Нургалиев сообщил о гибели фаната, которого провожал на СВО

певец анвар нургалиев
Трагическим известием поделился в соцсетях популярный башкирский исполнитель Анвар Нургалиев. Стало известно о кончине его слушателя по имени Азамат, который служил в зоне СВО.
0
15.02.2025
Новости

Певец из Башкирии взорвал соцсети ретро-образом

певец анвар нургалиев
Народный артист Башкирии Анвар Нургалиев выпустил новую песню «Яшь йөрәкләр» («Молодые сердца») и появился в образе, который заставил фанатов вспомнить лихие девяностые.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.