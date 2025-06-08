«Кишлак в центре Уфы»: жители жалуются на торговцев у ТК «Центральный»

Mkset сообщил о новой волне недовольства горожан незаконной торговлей в районе Центрального рынка Уфы. Очередная жалоба поступила в мэрию 8 июня от местной жительницы.

Автор обращения описывает ситуацию как превращение центра столицы в «кишлак с нотками экстремизма и терроризма». По её словам, торговцы захватили подземные переходы и тротуары, создавая хаос в самом сердце города. Одни продают фрукты без документов, другие раздают газеты «сомнительного толка».

Под «подозрительной прессой» горожанка подразумевала издание «Ас-Салам» — мусульманскую газету, выходящую с 90-х годов. Публикация распространяется в российских мечетях и не связана с радикальными движениями, как опасается заявительница.

Ранее власти планировали масштабную реконструкцию кольца у Центрального рынка с ликвидацией кругового движения и сносом торговых павильонов. Однако владельцы ларьков уже десять лет судятся с мэрией, требуя 75 миллионов рублей компенсации.

Торговые ряды в самом сердце Уфы стали настоящим магнитом для всех видов преступности — от мелкого хулиганства до особо тяжких деяний. Район Центрального рынка собрал коллекцию происшествий, которая читается как сводка МВД за целый год.

Самая кровавая глава разыгралась в сентябре 2023-го в торгово-распределительном центре Черниковки. Две группировки устроили настоящий бой без правил — в ход пошли травматы, топоры, биты и даже камни. Результат эпического побоища: один участник получил тяжкое увечье от удара топором в голову. Среди осужденных был даже экс-полицейский.

Район рынка также облюбовали педофилы-рецидивисты. В 2015 году именно на остановке «Центральный рынок» поймали маньяка, который думал, что идет на очередную встречу с жертвой — а попал в руки правоохранителей. Этот субъект ответил за изнасилование и убийство 11-летней школьницы. В феврале 2025-го история повторилась: еще одного рецидивиста вычислили и задержали в том же районе после попытки скрыться от преследования.

Помимо громких дел, территория вокруг рынка стабильно генерирует обычную криминальную рутину: кражи, наркоторговля, мошенничество и вымогательство. Погони за подозреваемыми по улицам стали почти ежедневным шоу для местных жителей.