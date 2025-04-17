Как отдыхаем и работаем в мае 2025 года

Жителей Башкирии ожидают продолжительные выходные в начале мая. Гострудинспекция республики 16 апреля официально разъяснила порядок отдыха на майские праздники 2025 года.
Работающие по пятидневной неделе получат четыре выходных дня подряд — с 1 по 4 мая. Первое мая отмечается как Праздник весны и труда, а 2 мая станет выходным благодаря переносу нерабочего дня с 4 января.
Для работающих по шестидневной неделе выходными будут только 1 и 4 мая. Всем категориям работников необходимо учесть, что 30 апреля рабочий день сокращается на один час.
Для тех, кто находится в отпуске в эти дни, важно: отпуск продлевается только на 1 мая — единственный официально праздничный день согласно Трудовому кодексу.
Работа 1 мая оплачивается в двойном размере. Сотрудники имеют право отказаться от работы в этот день при отсутствии письменного согласия, в соответствии со статьей 113 ТК РФ. Вместо двойной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха.