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Как отдыхаем и работаем в мае 2025 года

Работа 1 мая оплачивается вдвойне, а сотрудники имеют право отказаться от работы в этот день
две девушки в цветущем весеннем саду
©Imagen

Жителей Башкирии ожидают продолжительные выходные в начале мая. Гострудинспекция республики 16 апреля официально разъяснила порядок отдыха на майские праздники 2025 года.

Работающие по пятидневной неделе получат четыре выходных дня подряд — с 1 по 4 мая. Первое мая отмечается как Праздник весны и труда, а 2 мая станет выходным благодаря переносу нерабочего дня с 4 января.

Для работающих по шестидневной неделе выходными будут только 1 и 4 мая. Всем категориям работников необходимо учесть, что 30 апреля рабочий день сокращается на один час.

Для тех, кто находится в отпуске в эти дни, важно: отпуск продлевается только на 1 мая — единственный официально праздничный день согласно Трудовому кодексу.

Работа 1 мая оплачивается в двойном размере. Сотрудники имеют право отказаться от работы в этот день при отсутствии письменного согласия, в соответствии со статьей 113 ТК РФ. Вместо двойной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха.

выходные в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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