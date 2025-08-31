«Избавляются от своих „любимых“ чад»: уфимцы высказались о проблеме аварий с питбайками на дорогах»

В Уфе 12-летний мальчик погиб, врезавшись на питбайке в иномарку. Трагедия расколола город: одни винят родителей, другие — бездействие властей.

Новость о гибели ребёнка вызвала в Уфе настоящую бурю. Горожане требуют найти крайних в смерти 12-летнего школьника, который на питбайке столкнулся с внедорожником в Дёме. Общественный гнев обрушился на всех: от чиновников, которые якобы игнорируют гоняющих подростков, до родителей, покупающих детям опасную технику.

Пока одни комментаторы предрекают судебные тяжбы для девушки-водителя «Инфинити», другие задаются вопросом о родительской ответственности. Отец погибшего, рыдавший над телом сына, позже сообщил, что подросток уехал кататься без разрешения. Но уфимцев это не убедило: многие считают, что покупка такого транспорта для ребёнка — это как вручить ему гранату с выдернутой чекой, и предлагают ставить таких родителей на учёт в опеке.

Сама авария произошла на пересечении улицы Башкирской Кавдивизии и бульвара Героев Труда. Удар был такой силы, что юный байкер скончался на месте, ещё до приезда медиков.

Эта трагедия — не единичный случай. Всего за десять дней до этого в Белебеевском районе республики погиб восьмиклассник, также управлявший питбайком. Подобные инциденты стали печальной нормой для региона. Люди в сети пишут, что только такие жуткие новости, возможно, заставят кого-то задуматься об опасности.

Дискуссию подогревает и мнение экспертов. Например, чемпион по мотогонкам Ренат Гафуров призывает родителей, чьи дети жаждут адреналина, отдавать их в профессиональные мотокружки. Там, под присмотром тренеров, они смогут безопасно освоить технику и выплеснуть энергию.