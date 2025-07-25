Грязь, вонь и драки за лежак: туристы рассказали правду о курорте Соль-Илецк

Недавно признанный лучшим курорт «Солёные озёра» утопает в мусоре и жалобах. Туристы в шоке от цен, грязи и торчащей арматуры, но всё равно едут ©rutube
Несмотря на недавние награды, курорт «Солёные озёра» оказался в центре негативных отзывов. Туристы, вернувшиеся с отдыха, буквально завалили интернет гневными отзывами о грязи, разрухе и неоправданно высоких ценах.
По словам отдыхающих, и сам город, и туристическая зона намертво застряли в девяностых. Люди жалуются, что пляжи выглядят так, будто по ним прошлась армия вандалов: повсюду валяются сломанные лежаки и горы пластикового мусора, а от запаха из туалетов слезятся глаза.
Прогулка по территории может стать очень опасной. Под ногами, как пишут очевидцы, легко можно найти битое стекло, окурки и даже торчащую прямо из земли арматуру. Ходить босиком категорически не рекомендуется.
Ценник за вход многие считают совершенно неадекватным. За 400 рублей с человека гости получают сомнительное удовольствие находиться в условиях тотальной антисанитарии. Некоторые подсчитали, что десятидневный отпуск здесь обходится как хорошая путёвка в Турцию.
За пределами курорта ситуация не лучше. Люди рассказывают об ужасных дорогах, где «то яма, то канава», и общем ощущении запущенности. По некоторым отзывам, городская канализация сливается прямо в поля.
Этот вал негатива выглядит парадоксально. Буквально на днях, как мы уже писали, Соль-Илецк признали самым привлекательным направлением в ПФО. Видимо, народная вера в целебные свойства озёр, которые по факту являются бывшими промышленными карьерами, перевешивает все минусы.
- Неужели совсем нет довольных туристов?
Мнения туристов действительно разделились. Наряду с массой негативных отзывов о грязи и неразберихе, есть и те, кто приезжает на курорт годами и остаётся доволен. Сторонники курорта отмечают уникальные целебные свойства озёр и грязей, которые, по их словам, «творят чудеса». Некоторые даже заявляют, что отдых в Соль-Илецке «лучше любого моря». Однако даже они часто признают проблемы с инфраструктурой.
- Откуда в озёрах берётся «грязная маслянистая жидкость», на которую жалуются люди? Это безопасно?
Этот вопрос настолько обеспокоил туристов, что администрации курорта пришлось привлекать учёных из Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН. Исследование показало, что белая взвесь у берегов озера Развал — это не промышленные отходы, а смесь пыльцы сосны и цист (яиц) микроскопического рачка Артемия. Эти рачки — естественные обитатели солёных водоёмов, которые фильтруют воду. По словам учёных, эта взвесь абсолютно безопасна и даже полезна для кожи, так как микроорганизмы перерабатывают пыльцу в глицерин и жирные кислоты. Роспотребнадзор также подтвердил, что вода в озёрах соответствует микробиологическим нормам и безопасна для купания.
- Входной билет стоит 400 рублей. Что в него входит и есть ли скрытые платежи?
Цена в 400 рублей за вход является разовой. Если вы вышли за территорию курорта, чтобы вернуться, придётся платить снова. Это одна из частых жалоб отдыхающих. Кроме того, на территории есть дополнительные платные услуги. Например, чтобы добраться до самого целебного грязевого озера Тузлучное, по словам туристов, нужно платить отдельно. Аренда VIP-беседки на 2 часа обойдётся в 5500 рублей, а зонтика с двумя шезлонгами — в 1600 рублей.
- Почему такой популярный курорт до сих пор не привели в порядок?
Главная проблема — инфраструктура, не рассчитанная на колоссальные нагрузки. Например, старые очистные сооружения города не справлялись, что приводило к неприятному запаху. Сейчас идёт их реконструкция, которую планируют завершить к концу 2026 года. Кроме того, есть вопросы к организации. Например, туристы жалуются, что на огромную территорию работает всего три душевые кабины с ледяной водой, что делает смывание соли очень некомфортным. Администрация курорта заявляет, что постепенно решает эти проблемы, например, реконструируя центральную аллею и систему оповещения.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.