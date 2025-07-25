Грязь, вонь и драки за лежак: туристы рассказали правду о курорте Соль-Илецк

Недавно признанный лучшим курорт «Солёные озёра» утопает в мусоре и жалобах. Туристы в шоке от цен, грязи и торчащей арматуры, но всё равно едут

Несмотря на недавние награды, курорт «Солёные озёра» оказался в центре негативных отзывов. Туристы, вернувшиеся с отдыха, буквально завалили интернет гневными отзывами о грязи, разрухе и неоправданно высоких ценах.

По словам отдыхающих, и сам город, и туристическая зона намертво застряли в девяностых. Люди жалуются, что пляжи выглядят так, будто по ним прошлась армия вандалов: повсюду валяются сломанные лежаки и горы пластикового мусора, а от запаха из туалетов слезятся глаза.

Прогулка по территории может стать очень опасной. Под ногами, как пишут очевидцы, легко можно найти битое стекло, окурки и даже торчащую прямо из земли арматуру. Ходить босиком категорически не рекомендуется.

Ценник за вход многие считают совершенно неадекватным. За 400 рублей с человека гости получают сомнительное удовольствие находиться в условиях тотальной антисанитарии. Некоторые подсчитали, что десятидневный отпуск здесь обходится как хорошая путёвка в Турцию.

За пределами курорта ситуация не лучше. Люди рассказывают об ужасных дорогах, где «то яма, то канава», и общем ощущении запущенности. По некоторым отзывам, городская канализация сливается прямо в поля.

Этот вал негатива выглядит парадоксально. Буквально на днях, как мы уже писали, Соль-Илецк признали самым привлекательным направлением в ПФО. Видимо, народная вера в целебные свойства озёр, которые по факту являются бывшими промышленными карьерами, перевешивает все минусы.