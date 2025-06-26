Горячий охранник Внуково из Уфы покорил сердца тысяч россиянок

Обычный охранник московского аэропорта Внуково Игнатий Иванцов неожиданно для себя стал новым кумиром среди российских девушек. Вся страна теперь в курсе его существования после того, как короткий ролик с участием 23-летнего парня буквально взорвал Сеть, набрав миллионы просмотров. В одно мгновение скромный сотрудник группы быстрого реагирования (ГБР) обзавелся целой армией поклонниц, а комментарии под видео сыплются без остановки, сравнивая его с известным героем аниме.

Такой ажиотаж вокруг уроженца Уфы привел к забавным последствиям. Многие девушки открыто заявляют, что теперь планируют выбирать рейсы исключительно через Внуково, а некоторые даже мечтают о «подозрительном» поведении, лишь бы Игнатий провел личный досмотр. Эти комментарии, словно вирус, распространяются по соцсетям, создавая уникальный феномен, когда привлекательность одного человека может влиять на логистические предпочтения тысяч.

Как стало известно ранее из телеграм-канала Mash, Игнатий перебрался в столицу из Уфы еще в юном возрасте. После службы в Вооруженных силах он начал свою карьеру в аэропорту. Судя по его личным аккаунтам, впечатляющая физическая форма — результат упорных тренировок в спортзале, что, несомненно, добавляет ему очков в глазах восхищенных фанаток.

Несмотря на волну обожания, Игнатий, похоже, чувствует себя неловко от такого внимания. Он даже записал обращение к подписчикам, где, смеясь, попросил не снимать его исподтишка во время работы, потому что такая публичность мешает исполнять служебные обязанности. Ему настойчиво предлагают попробовать себя в модельном бизнесе, но парень категорически отказывается, считая это «торговлей телом».

Весь этот ажиотаж, напоминающий цунами внимания, обрушился на Игнатия в то время, как его сердце уже занято. В своих социальных сетях он часто публикует совместные фотографии с супругой, называя ее «самым дорогим человеком в жизни». Этот факт лишь подогревает интерес к его персоне, ведь недоступность всегда манит сильнее.