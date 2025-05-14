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«Голое золото» на набережной Уфы шокировало горожан

©UTV

Уфимская набережная превратилась в подиум для полуобнаженных моделей — прямо на колоннаде реки Агидель позировала девушка в откровенном золотом наряде. UTV сообщает, что это была фотосессия для местного бутика одежды.

Бдительная уфимка не выдержала этого зрелища и отправила жалобу самому Радию Хабирову. В своём послании главе республики она не стеснялась в выражениях:

«В наше нелёгкое время, на набережной города Уфа, где гуляют семьями, вот это полуголое существо с голым задом позирует. Слов нет».

модель позирует
©UTV

Городские власти отреагировали предсказуемо — посоветовали женщине идти в полицию.

Интересно, сколько родителям пришлось отвечать на вопрос: «А почему тётя золотая и без штанов?». Хотя кто знает — может, в Уфе так запускают новый туристический бренд? «Приезжайте к нам — у нас тут золотые фигуры на набережной!».

жалоба Хабирову Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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