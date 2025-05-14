Уфимская набережная превратилась в подиум для полуобнаженных моделей — прямо на колоннаде реки Агидель позировала девушка в откровенном золотом наряде. UTV сообщает, что это была фотосессия для местного бутика одежды.

Бдительная уфимка не выдержала этого зрелища и отправила жалобу самому Радию Хабирову. В своём послании главе республики она не стеснялась в выражениях:

«В наше нелёгкое время, на набережной города Уфа, где гуляют семьями, вот это полуголое существо с голым задом позирует. Слов нет».

Городские власти отреагировали предсказуемо — посоветовали женщине идти в полицию.

Интересно, сколько родителям пришлось отвечать на вопрос: «А почему тётя золотая и без штанов?». Хотя кто знает — может, в Уфе так запускают новый туристический бренд? «Приезжайте к нам — у нас тут золотые фигуры на набережной!».