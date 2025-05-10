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«Глава без ленточки»: Хабирова упрекнули в неуважении к символу победы

©Радий Хабиров

Пока вся страна праздновала 9 Мая, в Башкирии произошел казус из-за отсутствия георгиевской ленточки на костюме главы региона. Ньюс-Баш разбирался в ситуации.

Радий Хабиров активно постил в соцсетях свои перемещения по праздничной Уфе — был и в парке Победы, и на Советской площади, и в «Бессмертном полку» с портретом деда-фронтовика. Рядом — жена Каринэ, вокруг — чиновники при полном параде.

Но одна внимательная подписчица заметила важную деталь — на пиджаке Хабирова не было георгиевской ленточки.

«Государственный чиновник обязан это делать, если уважает свою страну», — отчитала она главу республики в комментариях.

В дискуссию тут же влез бывший гражданин СССР, заявив, что Хабиров «такой же гражданин как все» и вообще ленточки — это не показатель патриотизма.

Напомним, георгиевская лента имеет богатую историю с 1769 года, но с Днём Победы её стали активно связывать только в нулевых. А в 2022 году вообще приняли отдельный закон о ней как о символе «героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества».

В этом году в «Бессмертном полку» в Уфе прошли рекордные 180 тысяч человек. И всем хватило ленточек, кроме главы региона, видимо.

А вы как считаете — обязан чиновник носить символику или это личное дело каждого?

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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