4 часа
Общество

«Это деньги, выброшенные на ветер»: как борьба с БПЛА в Башкирии бьет по кошелькам жителей

Заплатил за интернет, а получил «режим безопасности» — с такой реальностью сталкиваются жители Башкирии. Власти объясняют отключения мобильного интернета необходимостью защиты от атак беспилотников, но для людей это оборачивается не только стрессом, но и прямыми финансовыми потерями.
айфон в руках
Содержание
  1. Сюрприз на грани срыва
  2. Официальная позиция и реальность
  3. Цена безопасности

Сюрприз на грани срыва

История уфимки Виктории — яркий пример того, как антидрон-меры вторгаются в личную жизнь. Девушка решила отметить с коллегами свою свадьбу и заказала к офису доставку праздничных угощений. Но как только курьер выехал, мобильный интернет на ее телефоне пропал. Всю дорогу до офиса Виктория паниковала: сможет ли доставщик найти адрес без связи и не уедет ли он с уже оплаченным заказом.

«Это деньги, выброшенные на ветер», — комментирует она ситуацию, ведь за неработающую услугу деньги со счета списали.

Официальная позиция и реальность

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал жителей «свыкнуться» с неудобствами, подчеркивая, что отключение сетей мешает навигации БПЛА и является мерой безопасности в условиях СВО. По словам министра цифрового развития Геннадия Разумикина, при объявлении опасности интернет глушат по всей республике для защиты стратегических объектов, а не точечно. Однако для граждан это означает неработающие терминалы в магазинах, недоступные сервисы такси и сорванные рабочие планы.

Цена безопасности

Хотя курьер Виктории в итоге нашел адрес, эта история вскрывает системную проблему. Власти советуют носить с собой наличные и скачивать офлайн-карты, но не отвечают на главный вопрос: почему граждане должны платить полную стоимость за услугу, которую операторы не могут предоставить из-за правительственных ограничений? «Временные неудобства» становятся постоянным фактором стресса и реальных убытков, а базовая потребность быть на связи превращается в роскошь.

