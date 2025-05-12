Жители микрорайона Дёма в Уфе устроили настоящую дорожную блокаду для новосёлов из ЖК «Премьера». Узнали об этом сегодня из инсайдерских телеграм-каналов.

Местная улица Якуба Коласа внезапно превратилась в частную территорию для избранных. Старожилы района, годами наслаждавшиеся тишиной тупиковой улочки, взбунтовались против нашествия понаехавших соседей.

«Они не хотят, чтобы их драгоценный асфальт разбили новые машины. Жаловались, мол, жили тут как у Христа за пазухой, а теперь будет шумно, как на вокзале», — рассказывают очевидцы.

Под раздачу попали не только новосёлы, но и вся строительная техника с соседней стройплощадки. Теперь жителям «Премьеры» приходится наматывать круги по трассе, чтобы добраться домой.

Ни администрация города, ни застройщик пока в ситуацию не вмешались. Похоже, в Дёме решили восстановить феодальный строй с правом первой ночи для старожилов. Интересно, скоро ли начнут собирать дань за проезд?

— Вчера сидела с девушкой которая живет в премьере, так оказывается они уже давно брали и раскидывали по дороге кучу шурупов, у машин лопались шины, потом поставили эти ограждения незаконно, говорят «гоняют», а там дорога разбомбленная по ней невозможно больше 20км/ч ехать. Давайте блин в городе тоже все свои улицы перегородят, всем хочется покоя, будем на лошадях перемещаться, — пишет в соцсетях Anita M.