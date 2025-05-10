Детсадовцы прошли под дождём и градом на параде в Башкирии

В башкирском селе Акъяр малыши из детсада «Шатлык» маршировали на 9 Мая под ливнем и градом. Публикуем кадры экстремального парада из Хайбуллинского района.

Погода резко испортилась прямо во время шествия. Небо затянуло тучами, и как назло самый мощный ливень обрушился именно на колонну дошкольников. Но малыши не сдались — шли строем, хотя многие откровенно ревели от страха.

Власти объяснили, что местные сами просили провести все мероприятия до обеда. В итоге парад прошёл под всеми стихиями сразу — и дождь, и ветер, и град. Замглавы района Роза Расембетова гордо рапортует: «Все прошли достойно».

Мнения в соцсетях разделились радикально. Кто-то восхищается: «Десантники не дрогнули, молодцы!» Другие в бешенстве: «Можно было переждать и не рисковать здоровьем детей». Особенно возмущаются, что малышей не поставили в начало колонны — они шли промокшие до нитки и напуганные громом.

Мы в редакции, конечно, тоже впечатлены «стойкостью» акъярских дошкольников, но вот интересно: взрослые организаторы сами бы простояли под таким ливнем в парадной форме? Или для них нашлись бы зонтики и навесы? Патриотизм патриотизмом, а пневмония у пятилетних — это уже перебор.