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1.9к.

Детсадовцы прошли под дождём и градом на параде в Башкирии

©Роза Расембетова / Vk.com

В башкирском селе Акъяр малыши из детсада «Шатлык» маршировали на 9 Мая под ливнем и градом. Публикуем кадры экстремального парада из Хайбуллинского района.

Погода резко испортилась прямо во время шествия. Небо затянуло тучами, и как назло самый мощный ливень обрушился именно на колонну дошкольников. Но малыши не сдались — шли строем, хотя многие откровенно ревели от страха.

дети по дождем
©Роза Расембетова / Vk.com

Власти объяснили, что местные сами просили провести все мероприятия до обеда. В итоге парад прошёл под всеми стихиями сразу — и дождь, и ветер, и град. Замглавы района Роза Расембетова гордо рапортует: «Все прошли достойно».

RuTube
дети по дождем
©Роза Расембетова / Vk.com

Мнения в соцсетях разделились радикально. Кто-то восхищается: «Десантники не дрогнули, молодцы!» Другие в бешенстве: «Можно было переждать и не рисковать здоровьем детей». Особенно возмущаются, что малышей не поставили в начало колонны — они шли промокшие до нитки и напуганные громом.

дети по дождем
©Роза Расембетова / Vk.com

Мы в редакции, конечно, тоже впечатлены «стойкостью» акъярских дошкольников, но вот интересно: взрослые организаторы сами бы простояли под таким ливнем в парадной форме? Или для них нашлись бы зонтики и навесы? Патриотизм патриотизмом, а пневмония у пятилетних — это уже перебор.

Хайбуллинский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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