Правозащитник Дмитрий Черкасов взялся за дело о буллинге в Покровской школе Стерлитамакского района, сообщает Ufa1.ru. Юрист утверждает, что педагога травят не только родители, но и руководство учебного заведения.

Скандал разгорелся из-за кадровой чехарды. Молодая учительница временно заняла место коллеги, ушедшей в декрет. Когда Гульназ досрочно вернулась из отпуска по уходу за ребенком, заместительница отказалась освобождать должность.

Черкасов обвиняет директора в попустительстве нарушениям временной сотрудницы. По его словам, администрация школы игнорирует проступки молодой учительницы и даже участвует в травле вернувшегося педагога.

Правозащитник планирует подать в суд на мужчину, который организовывал кампанию против преподавателя. В переписках видно, как он призывал родителей писать жалобы на учителя, предлагая координировать действия через личные контакты.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению пострадавшей. Прокуратура пока не рассмотрела поданные жалобы. Администрация школы уклоняется от комментариев — директора не оказалось на месте, трубку бросили.

Это далеко не единственный случай буллинга, произошедший в Башкирии В октябре 2024 года мать 16-летней уфимки обратилась в полицию: ее дочь стала жертвой кибербуллинга после интернет-ссоры. Анонимы не только засыпали семью оскорблениями, но и развесили по городу фейковые листовки, создали фальшивый телеграм-канал, а младшей сестре присылали шокирующие сообщения. В итоге организатора задержали, и это стало первым в России уголовным делом по доведению до самоубийства из-за кибербуллинга.

В апреле 2025-го в одной из уфимских гимназий родители сами сделали ребенка изгоем: мальчика дразнили за лишний вес, а потом в родительском чате устроили голосование — исключать его или терпеть дальше. Мама школьника готовит иск, а администрация уверяет, что конфликт улажен.

Ранее в Стерлитамаке буфетчица избила девятиклассницу прямо в школьной столовой — вмешалась прокуратура, а в школах города провели масштабную проверку условий труда персонала. Еще раньше в Уфе учительница попала в эпицентр скандала после того, как в сети появилась аудиозапись: педагог повысила голос на ученика и назвала его «курицей». Родители разделились на два лагеря, а сама учительница оказалась на грани увольнения.