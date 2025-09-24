Чудесное исцеление: фанаты певца Данира Сабирова назвали его аферистом

Татарский певец Данир Сабиров сначала шокировал публику историей о параличе, а теперь отплясывает на репетициях. Подписчики в ярости, обвиняя артиста в циничном пиаре.

Поклонники татарской эстрады, следившие за драмой Данира Сабирова, теперь клеймят его аферистом. Причиной народного гнева стали свежие видео, где артист, еще недавно прикованный к инвалидному креслу, бодро отплясывает с девушками из шоу-балета.

Все началось в середине сентября, когда певец пожаловался на серьезные проблемы со спиной после игры в волейбол. Тогда он уверял, что не может ходить, дорогое лечение не дало результатов, а его единственным средством передвижения стала коляска.

Но спустя короткое время картина резко изменилась. В аккаунте музыканта появились анонсы грядущего тура и ролики с репетиций. На них Сабиров демонстрирует отличную физическую форму и исполняет сложные танцевальные движения без малейшего намека на недавний недуг.

Такая метаморфоза вызвала бурю негодования в сети. Люди почувствовали себя обманутыми, ведь они искренне переживали за здоровье кумира. Комментаторы не стесняются в выражениях, называя произошедшее продуманным пиар-ходом перед гастролями.

В сети иронизируют над «мгновенным выздоровлением» и предполагают, что камеры обладают целительной силой. Многие пользователи соцсетей убеждены, что вся история с травмой была разыграна исключительно для привлечения внимания публики.

Стоит отметить, что это не первый случай в 2025 году, когда действия артиста вызывают широкий общественный резонанс. Так в январе, Сабиров отличился тем, что подарил своей 15-летней дочери живую обезьяну. Тогда многие тоже обвиняли его в погоне за хайпом.

У самого певца действительно есть давние проблемы со спиной — врачи диагностировали у него протрузию межпозвоночных дисков. Однако нынешняя ситуация, по мнению фанатов, переходит все границы и выглядит как спекуляция на теме здоровья ради подогрева интереса к своей персоне.