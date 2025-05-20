Блогеру из Стерлитамака разбили лобовое стекло машины топором

Просыпаешься утром, а в твоей машине — топор. И не в салоне, а прямо в лобовом стекле. Такой сюрприз получил блогер-таксист Ильнур из Стерлитамака.

Парень заснял свою разбитую «Хонду» и выложил видео в сеть. На кадрах — классическая картина мести по-башкирски: лобовое стекло в трещинах, а в нём по-хозяйски торчит топор.

Mash Batash пишет, что Ильнур в курсе, кто устроил ему такой подарочек. Говорит, знает этого «доброжелателя» лично, поэтому и в полицию обращаться не стал.

Решил разобраться по-мужски — без заявлений и протоколов. Машину будет ремонтировать сам.

А мы напоминаем: если хотите высказать претензии — используйте слова, а не садовый инвентарь. Хотя в Башкирии, похоже, топор — тоже аргумент в споре.