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Блогеру из Стерлитамака разбили лобовое стекло машины топором

©Мэш Батащ

Просыпаешься утром, а в твоей машине — топор. И не в салоне, а прямо в лобовом стекле. Такой сюрприз получил блогер-таксист Ильнур из Стерлитамака.

Парень заснял свою разбитую «Хонду» и выложил видео в сеть. На кадрах — классическая картина мести по-башкирски: лобовое стекло в трещинах, а в нём по-хозяйски торчит топор.

Mash Batash пишет, что Ильнур в курсе, кто устроил ему такой подарочек. Говорит, знает этого «доброжелателя» лично, поэтому и в полицию обращаться не стал.

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Решил разобраться по-мужски — без заявлений и протоколов. Машину будет ремонтировать сам.

А мы напоминаем: если хотите высказать претензии — используйте слова, а не садовый инвентарь. Хотя в Башкирии, похоже, топор — тоже аргумент в споре.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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