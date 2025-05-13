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Беременная уфимка отравилась в модном рамен-кафе

©rutube

Стильное кафе, модная азиатская кухня и… клиника с капельницей в финале. Беременная уфимка Карина решила побаловать себя в заведении «Рамен между нами», а в итоге познакомилась с бригадой скорой.

Девушка заказала «Поке с креветками» — хит азиатской кухни. Но через пару часов поняла, что креветки явно не хотят с ней дружить. Рвота, диарея, температура, озноб — полный набор «счастливого» клиента.

В больнице не церемонились — сразу капельница, антибиотики и суровый диагноз: острый гастроэнтерит с колитом.

RuTube

Карина обратилась к администрации кафе, но те повели себя в лучших традициях «нам всё равно»: обещали перезвонить, потом просто предложили написать претензию. Даже не извинились. А девушка уже потратила 64 тысячи рублей за лечение и ещё 6 тысяч на лекарства, пишет ТГ-канал «Честный репортаж».

Теперь история с поке дошла до Прокуратуры и Роспотребнадзора. Видимо, в «Рамене между нами» скоро будет больше проверяющих, чем посетителей.

Мораль проста: даже самый стильный рамен может оказаться с «сюрпризом», особенно для тех, кто в положении.

отравление Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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