Бастрыкин проверит жалобы жителей Мелеуза на захват домов управляющей компанией

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль скандал с коммунальщиками в Мелеузе. Житeли города записали видеообращение в соцсетях, где рассказали о беспределе со стороны управляющей компании.

По словам жильцов, «МЖЭУ № 1» несколько лет нагло подделывает их подписи и фабрикует «липовые» протоколы собраний собственников. А дома при этом разваливаются на глазах.

В одной из многоэтажек прорвало трубы, но вместо ремонта коммунальщики… заблокировали вход в подвал. Просто чтобы жильцы не смогли заснять всё это безобразие. В итоге в подъезде отвалилась штукатурка.

Жаловались во все инстанции — толку ноль. Только после вмешательства главы СКР дело сдвинулось с мёртвой точки. Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления СК Ильясу Масаллимову забрать это уголовное дело у полиции и взять под личный контроль.