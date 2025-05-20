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Бастрыкин проверит жалобы жителей Мелеуза на захват домов управляющей компанией

© rutube

Глава Следкома России Александр Бастрыкин взял на контроль скандал с коммунальщиками в Мелеузе. Житeли города записали видеообращение в соцсетях, где рассказали о беспределе со стороны управляющей компании.

По словам жильцов, «МЖЭУ № 1» несколько лет нагло подделывает их подписи и фабрикует «липовые» протоколы собраний собственников. А дома при этом разваливаются на глазах.

RuTube

В одной из многоэтажек прорвало трубы, но вместо ремонта коммунальщики… заблокировали вход в подвал. Просто чтобы жильцы не смогли заснять всё это безобразие. В итоге в подъезде отвалилась штукатурка.

Жаловались во все инстанции — толку ноль. Только после вмешательства главы СКР дело сдвинулось с мёртвой точки. Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления СК Ильясу Масаллимову забрать это уголовное дело у полиции и взять под личный контроль.

Мелеуз
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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