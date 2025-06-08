Башкирский Айгир собрал километровую очередь туристов на вокзале

После массового воскресного забега на Айгирские скалы толпа путешественников оказалась в плену километровой очереди. Фото, всплывшие в соцсетях, напоминают о марш-бросках на выживание: автобусы и электрички под таким напором явно не ожидали гостей.

Погода решила добавить экстрима: жара не спадала, туристы в очереди стояли стойко — по словам очевидцев, все шло максимально мирно. Для многих это стало не только походом, но и проверкой характера.

Айгирские скалы — визитка Белорецкого района Башкирии. Переводится звучно: «жеребец». Сюда добираются со всего региона — кто по железной дороге, кто на машине. Железнодорожники обещают без пересадок: сел в Уфе, через 3,5 часа вышел на нужной станции — но таких счастливчиков в праздничные дни явно немного.

Большинство же в выходные едут с пересадками: и электричка «Шакша — Инзер», и их сестра «Инзер — Айгир» работают не на износ, но сегодня реальность оказалась жестче расписания.