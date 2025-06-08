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Башкирский Айгир собрал километровую очередь туристов на вокзале

©Ufa_Rb / t.me

После массового воскресного забега на Айгирские скалы толпа путешественников оказалась в плену километровой очереди. Фото, всплывшие в соцсетях, напоминают о марш-бросках на выживание: автобусы и электрички под таким напором явно не ожидали гостей.

Погода решила добавить экстрима: жара не спадала, туристы в очереди стояли стойко — по словам очевидцев, все шло максимально мирно. Для многих это стало не только походом, но и проверкой характера.

Айгирские скалы — визитка Белорецкого района Башкирии. Переводится звучно: «жеребец». Сюда добираются со всего региона — кто по железной дороге, кто на машине. Железнодорожники обещают без пересадок: сел в Уфе, через 3,5 часа вышел на нужной станции — но таких счастливчиков в праздничные дни явно немного.

Большинство же в выходные едут с пересадками: и электричка «Шакша — Инзер», и их сестра «Инзер — Айгир» работают не на износ, но сегодня реальность оказалась жестче расписания.

Айгирские скалы отдых в Башкирии туризм в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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