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AY YOLA разочаровали фанатов в родной Уфе

©AY YOLA / Vk.com

Уфимские поклонники группы AY YOLA возмутились в соцсетях, обвинив музыкантов в неуважении к родному городу. Фанаты возмутились тем, что артисты отказались фотографироваться с ними после выступления, хотя в других городах охотно идут на контакт.

Один из блогеров опубликовал компрометирующие кадры, где трио позирует с поклонниками во время гастролей. Пользователь подчеркнул контраст: везде группа радушно общается с публикой, а в Уфе демонстрирует холодность.

Скандал разгорелся на фоне головокружительного успеха коллектива. Их хит «Homay» взорвал мировые чарты, обогнав Леди Гагу и Бруно Марса в Shazam. Клип набрал свыше 7 миллионов просмотров на YouTube всего за месяц.

Ранее группа устраивала грандиозные презентации именно в Уфе. В мае они организовали эксклюзивную премьеру клипа на «Homay» перед «Тинькофф-холлом», собрав сотни зрителей. Тогда артисты тепло благодарили земляков за поддержку и называли их «семьёй».

Интересно, что музыканты получили высшие государственные награды Башкортостана. Руслан Шайхитдинов и его дочь Адель стали заслуженными артистами, а Ринат Рамазанов — народным артистом республики.

Аy Yola
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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