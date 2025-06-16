AY YOLA разочаровали фанатов в родной Уфе

Уфимские поклонники группы AY YOLA возмутились в соцсетях, обвинив музыкантов в неуважении к родному городу. Фанаты возмутились тем, что артисты отказались фотографироваться с ними после выступления, хотя в других городах охотно идут на контакт.

Один из блогеров опубликовал компрометирующие кадры, где трио позирует с поклонниками во время гастролей. Пользователь подчеркнул контраст: везде группа радушно общается с публикой, а в Уфе демонстрирует холодность.

Скандал разгорелся на фоне головокружительного успеха коллектива. Их хит «Homay» взорвал мировые чарты, обогнав Леди Гагу и Бруно Марса в Shazam. Клип набрал свыше 7 миллионов просмотров на YouTube всего за месяц.

Ранее группа устраивала грандиозные презентации именно в Уфе. В мае они организовали эксклюзивную премьеру клипа на «Homay» перед «Тинькофф-холлом», собрав сотни зрителей. Тогда артисты тепло благодарили земляков за поддержку и называли их «семьёй».