«Адское пекло и непонятные манипуляции с веником»: американка поделилась впечатлениями от башкирской бани

Американка Эмили испытала культурный шок в башкирской бане. Вместо спа — адский жар, веники и ныряние в снег. Сначала испугалась, а потом втянулась.

Думала, её тут убьют — такие первые впечатления остались у американки Эмили от визита в башкирскую баню. Как пишут местные паблики, девушка, прибывшая в республику по культурному обмену, отважилась на эксперимент по совету новых знакомых. Но реальность оказалась далека от её представлений о спа.

В парилке её ждало адское пекло, а местные жители делали непонятные манипуляции с веником. Эмили поделилась, что никогда прежде не встречала подобного. Веник, который для неё выглядел как орудие пыток, люди использовали, чтобы хлестать друг друга по спинам.

Для нас-то это привычный ритуал, а вот для иностранки он смотрится пугающе. Местные этим «оружием» стимулируют кровоток, что считается полезной для здоровья практикой. В американских же саунах пар умеренный, а массаж делается исключительно руками.

Ещё больше Эмили поразило, как глубоко баня интегрирована в социум. После парилки все ныряют в ледяную воду, пьют кумыс и ведут громкие беседы. В её понимании бани — место для тишины и релакса, а тут сплошная энергия.

Правда, после первого шока девушка полностью втянулась в процесс. Она признала, что и представить не могла, насколько хардкорной и одновременно оздоравливающей может быть эта процедура. Настоящее погружение в культуру, которое она точно не забудет.

Интерес к башкирским банным традициям в 2025 году только растёт, причём на международном уровне. Летом в Уфе прошёл фестиваль «На рахате», который, по оценкам, собрал около 15 тысяч человек. Для обмена опытом в столицу Башкирии съехались эксперты из Беларуси, Германии и Турции.

При этом сам банный рынок в республике куда разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Помимо аутентичных русских парилок, которые так впечатлили Эмили, гостям региона доступны финские сауны, турецкие хаммамы и даже японские бани Офуро, как показывают данные туристических сервисов за 2025 год.