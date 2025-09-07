0
37 минут
Общество

«Адское пекло и непонятные манипуляции с веником»: американка поделилась впечатлениями от башкирской бани

Американка Эмили испытала культурный шок в башкирской бане. Вместо спа — адский жар, веники и ныряние в снег. Сначала испугалась, а потом втянулась.
внутри русской бани
©Imagen

Думала, её тут убьют — такие первые впечатления остались у американки Эмили от визита в башкирскую баню. Как пишут местные паблики, девушка, прибывшая в республику по культурному обмену, отважилась на эксперимент по совету новых знакомых. Но реальность оказалась далека от её представлений о спа.

В парилке её ждало адское пекло, а местные жители делали непонятные манипуляции с веником. Эмили поделилась, что никогда прежде не встречала подобного. Веник, который для неё выглядел как орудие пыток, люди использовали, чтобы хлестать друг друга по спинам.

Для нас-то это привычный ритуал, а вот для иностранки он смотрится пугающе. Местные этим «оружием» стимулируют кровоток, что считается полезной для здоровья практикой. В американских же саунах пар умеренный, а массаж делается исключительно руками.

Ещё больше Эмили поразило, как глубоко баня интегрирована в социум. После парилки все ныряют в ледяную воду, пьют кумыс и ведут громкие беседы. В её понимании бани — место для тишины и релакса, а тут сплошная энергия.

Правда, после первого шока девушка полностью втянулась в процесс. Она признала, что и представить не могла, насколько хардкорной и одновременно оздоравливающей может быть эта процедура. Настоящее погружение в культуру, которое она точно не забудет.

Интерес к башкирским банным традициям в 2025 году только растёт, причём на международном уровне. Летом в Уфе прошёл фестиваль «На рахате», который, по оценкам, собрал около 15 тысяч человек. Для обмена опытом в столицу Башкирии съехались эксперты из Беларуси, Германии и Турции.

При этом сам банный рынок в республике куда разнообразнее, чем кажется на первый взгляд. Помимо аутентичных русских парилок, которые так впечатлили Эмили, гостям региона доступны финские сауны, турецкие хаммамы и даже японские бани Офуро, как показывают данные туристических сервисов за 2025 год.

Похожие записи
0
06.09.2025
Новости

«Торатау» стал вторым геопарком ЮНЕСКО в Башкирии

шихан Торатау
Геопарк «Торатау» теперь официально в глобальной сети ЮНЕСКО. Заявку одобрили спустя четыре года. Это уже второй такой объект в Башкирии после «Янган-Тау».
0
12.08.2025
Новости

Геопарк «Торатау» в Башкирии возглавил Загир Хамидуллин

Загир Хамидуллин
В башкирском геопарке «Торатау» кадровые перестановки. Пока бывший директор Артур Идельбаев сидит в СИЗО, его место занял 36-летний заместитель Загир Хамидуллин.
0
24.07.2025
Криминал

Что известно о задержанном силовиками замглавы «Центра развития туризма» Артуре Идельбаеве

артур идельбаев
В Уфе задержали замглавы «Центра развития туризма» Артура Идельбаева. Серого кардинала отрасли, которого хвалил сам Хабиров, подозревают в афере на ₽300 млн
0
16.07.2025
Новости

Тайный целебный источник нашли в Башкирии: трёх минут хватит, чтобы изменить жизнь

вода у подножия горы
В Салаватском районе Башкирии, у деревни Куселярово, находится сернистый источник, который, по легендам, исцеляет от ревматизма
0
20.06.2025
Экономика

Металлургический гигант обустроит кемпинг у озера Банное в Башкирии

заставка news-bash
Магнитогорский металлургический комбинат анонсировал создание кемпингового кластера на озере Банное, сообщили в компании. Проект стал частью расширения курортной зоны и был представлен на Петербургском экономическом форуме.
0
19.06.2025
Дороги и транспорт

Нефтекамск получил прямую дорогу к соленому раю

пляж возле водоема
Башавтотранс запустил автобусное сообщение между Нефтекамском и знаменитыми «Солеными озерами» Соль-Илецка. Маршрут № 938 начнет возить отдыхающих с 27 июня по расписанию три раза в неделю.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.