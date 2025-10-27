«Возраст стал барьером»: экс-министр туризма Башкирии столкнулась с дискриминацией при поиске работы

Экс-министр туризма Башкирии Зухра Гордиенко рассказала, что возраст стал преградой при поиске новой работы, но смогла найти себя в турбизнесе вне родного региона.

Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко рассказала, что при поиске работы столкнулась с возрастной дискриминацией. После отставки в августе 2025 года она искала новое место, но во многих вакансиях увидела ограничение «до 45 лет».

Гордиенко покинула пост министра в августе 2025 года, проработав в должности чуть более года. На еженедельном совещании правительства глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ее отставке, отметив, что она переходит на другую работу. Сама Гордиенко заявила, что приняла решение об уходе самостоятельно.

В октябре 2025 года она устроилась в крупный туристический холдинг «Национальный парк спорта и туризма» под Миассом в Челябинской области. Теперь 48-летняя Гордиенко занимается развитием региональных направлений и коммуникаций в холдинге, управляющем курортами «Солнечная долина», «Золотой пляж» и «Завьялиха».

В своих соцсетях Гордиенко откровенно написала о проблеме эйджизма. Ограничение «до 45 лет» стало для нее главным барьером при поиске работы. Она назвала это «чистой дискриминацией» и призналась, что такие требования обидны.

При выборе нового места Гордиенко получала предложения из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако предпочла остаться ближе к родному Учалинскому району Башкортостана. Она отметила, что в новой работе сошлось все: образование, накопленный опыт и желание погрузиться в реальное управление туристическим бизнесом.

Эйджизм остается серьезной проблемой на российском рынке труда. По данным исследований, 77% людей считают, что их не пригласили на вакансию из-за возраста. Чаще всего от возрастной дискриминации страдают пенсионеры и предпенсионеры.

Исследования показывают, что возрастная дискриминация в заработках начинается для мужчин с 45–54 лет, а для женщин — с 55–64 лет. Хотя дефицит кадров постепенно сокращает дискриминацию, проблему эйджизма до конца победить не удалось. Особенно заметно снизились возрастные барьеры для рабочих специальностей — швей, поваров, сварщиков, строителей.

Зухра Гордиенко родилась 23 ноября 1976 года в деревне Расулево Учалинского района. Трудовую деятельность начала в учалинском ГРОВД, затем преподавала физкультуру в школе. С 2011 по 2020 годы работала заместителем главы администрации Учалинского района, а с 2020 по 2024 годы возглавляла администрацию Кигинского района.

В мае 2024 года ее назначили министром предпринимательства и туризма Башкирии. После отставки ее место заняла Светлана Верещагина, ранее работавшая заместителем министра экономического развития региона.