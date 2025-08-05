Зухра Гордиенко объяснила свой уход с поста министра туризма Башкирии

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко ушла в отставку, проработав на этом посту чуть больше года. Она сама приняла это решение, назвав его «честным» на фоне громкого коррупционного скандала в подведомственном ей Центре развития туризма. Новым главой проблемного ведомства назначена Светлана Верещагина.

Рабочая неделя в правительстве Башкирии началась с громкой отставки. Зухра Гордиенко, возглавлявшая Министерство предпринимательства и туризма чуть более года, покинула свой пост. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что отставка связана с переходом на другую работу, однако сама экс-министр подтвердила, что её уход напрямую связан с недавним коррупционным скандалом, пишет Коммерсант-Уфа.

«Я посчитала, что так будет честно»

Уходу министра предшествовала серия громких событий. В конце июля правоохранительные органы провели выемку документов в министерстве в рамках расследования дела о хищениях. Позже были задержаны руководители подведомственных структур: глава АНО «Центр развития туризма РБ» Руслан Юсупов, его заместитель Артур Идельбаев и директор АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов. Их подозревают в хищении 26 млн рублей, выделенных на строительство глэмпингов. Параллельно в суд ушли дела в отношении коммерсантов, обвиняемых в незаконном получении 27 млн рублей субсидий.

Комментируя свою отставку, Зухра Гордиенко заявила «Ъ-Уфа», что решение приняла самостоятельно.

«Я сама написала заявление, посчитав, что так будет честно по отношению к министерству и лучше для всех. Безусловно, его репутация, учитывая последние события, задета, хоть меня лично скандал не коснулся», — сказала она.

Свое будущее место работы бывшая чиновница не назвала, отметив, что ждёт предложений от руководства республики.

Успехи и провалы

За время работы Гордиенко на посту министра турпоток в республику вырос на 5% до 2,26 млн человек, а число субъектов МСП увеличилось до 138,9 тыс. Были открыты знаковые объекты, включая визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций и комплекс «Салауат ере». Однако эти достижения оказались в тени громкого скандала, который в итоге и стоил ей должности.

Пятая за четыре года

Новым министром предпринимательства и туризма назначена Светлана Верещагина. Она имеет богатый опыт работы: была заместителем в этом же министерстве при Рустеме Афзалове, а также работала в Минторговли и Минэкономразвития, где курировала креативные индустрии. Теперь ей предстоит не только развивать туризм и бизнес, но и восстанавливать сильно подмоченную репутацию министерства.