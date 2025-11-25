«Золотой» дизель и 27-й удар по кошельку: «Башнефть» снова повысила цены, народ просит о пощаде

Очередной неприятный сюрприз ждал водителей Башкирии этим утром: пока чиновники рапортуют о «стабильности», цены на топливо пробили очередной психологический потолок. Это уже не просто подорожание, а откровенное испытание нервов жителей республики — 27-й скачок цен с начала года.

Во вторник, 25 ноября, автомобилисты республики вновь столкнулись с суровой реальностью на заправках «Башнефть-Розница». Вместо ожидаемой заморозки цен или хотя бы передышки, водители увидели новые, ещё более пугающие цифры на табло.

Литр элитного АИ-100 теперь обойдется в 84,15 рубля — скачок сразу на 50 копеек. Но гораздо болезненнее стал рост цен на зимнее дизельное топливо. Оно подорожало на 30 копеек, достигнув отметки в 73,20 рубля за литр. Только за неполный ноябрь это уже четвертая смена ценников, а с начала 2025 года — двадцать седьмая по счету.

Социальные сети буквально кипят от негодования. Жители региона, уставшие от бесконечных поборов, не стесняются в выражениях, требуя ответа от ответственных лиц. Люди справедливо указывают на тотальный разрыв между ростом тарифов и реальными доходами населения.

«Сделайте уже 100 рублей и не мучайте нас каждый день!» — с горькой иронией пишут водители, потерявшие надежду на здравый смысл регуляторов. Другие задаются резонным вопросом: где предел аппетитов нефтяников? Пока одни подсчитывают сверхприбыли, простые семьи вынуждены урезать расходы на продукты и технику, ведь рост цен на топливо неизбежно потянет за собой подорожание всего — от хлеба до проезда в автобусе. Антимонопольная служба, на которую возлагали надежды граждане, в этой ситуации хранит многозначительное молчание.

Ситуация развивается по пугающему сценарию: еще в октябре республику накрыла волна подорожаний топлива, когда ценники меняли буквально каждую неделю. Эксперты тогда предупреждали, что «нефтяные короли» пытаются компенсировать свои издержки за счет внутренних потребителей, ссылаясь на ремонты НПЗ и биржевые котировки. Но расплачиваться за эти «объективные причины» приходится простым водителям.

Тревожные звоночки звучали еще в начале осени, когда в сельских районах Башкирии начала назревать настоящая паника. Тогда на фоне слухов о дефиците и очередных скачках цен люди выстраивались в километровые очереди и скупали топливо канистрами впрок, опасаясь остаться с пустыми баками.

Характерно, что сценарий везде одинаков: сначала следует серия мелких повышений на 30–50 копеек, которые в сумме дают колоссальный рост за год, а затем — молчание ответственных структур. Похожая ситуация наблюдалась и ранее, когда власти объясняли рост цен «налоговым маневром» и логистикой. Однако жителям региона, чьи зарплаты не успевают за аппетитами монополистов, от этих объяснений не легче — пропасть между ценой на стеле АЗС и возможностями кошелька продолжает стремительно расти.