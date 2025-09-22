0
Жизнь в Башкирии подешевела на 182 рубля, но осталась дороже, чем у соседей

В Башкирии слегка подешевел базовый набор товаров и услуг по итогам августа. Но радоваться рано: республика оказалась дороже большинства соседей по ПФО.
По данным Башстата, стоимость жизни в республике немного снизилась, но регион все равно не попал в список самых доступных в Приволжском федеральном округе.

В последний месяц лета фиксированный потребительский набор оценивался в 23 503 рубля на человека. Это на 182 рубля или 0,8% меньше, чем было в июле, когда показатель достигал 23 685 рублей.

На фоне общероссийских цифр Башкирия выглядит неплохо. Средний ценник на аналогичный набор по стране составляет 25 285 рублей.

Однако в рамках Приволжского округа ситуация иная. Средняя стоимость потребительской корзины в ПФО оказалась на уровне 22 721 рубля, что делает жизнь в Башкирии ощутимо дороже, чем у большинства соседей.

Чемпионами по дороговизне в Поволжье стали жители Пермского края с показателем 25 147 рублей. А вот самый бюджетный регион — Мордовия, где такой же набор товаров и услуг обходится всего в 21 606 рублей, сообщает UfacityNews.

Если же смотреть не на весь набор, а только на продукты, картина похожая. По данным Башстата, в августе минимальная продуктовая корзина в Башкирии стоила 6 599 рублей. По этому показателю республика заняла второе место по дороговизне в ПФО, уступив лишь Пермскому краю.

При этом общая инфляция в Башкирии с начала года тоже дает о себе знать. Согласно официальным отчетам за 2025 год, сводный индекс потребительских цен с декабря 2024 по август 2025 года вырос на 4,25%.

