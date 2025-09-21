Животные устроили блокаду на популярной тропе в Башкирии

В заповеднике «Шульган-Таш» туристы не смогли пройти по экотропе на гору Тирментау. Сначала маршрут закрывали из-за медведя, а теперь дорогу перегородили бобры, свалив дерево.

Путь на популярную смотровую площадку в башкирском заповеднике «Шульган-Таш» оказался перекрыт. Как сообщили сотрудники, на этот раз виновниками стали не люди, а местные обитатели — бобры, устроившие настоящий лесной завал.

Хвостатые лесорубы сработали профессионально: повалили дерево прямо поперек тропы на гору Тирментау. Преграду обнаружил и сфотографировал госинспектор Р. Исламбаев. Теперь подняться на вершину, откуда открывается вид на пещеру Шульган-Таш, у туристов не получится.

Ирония в том, что этот же маршрут уже закрывали в августе. Тогда причиной стал медведь, чье беспокойное поведение заставило администрацию временно запретить проход. Похоже, животные решили взять контроль над туристическими потоками в свои лапы.

Сотрудники заповедника шутят, что после официального запрета от администрации теперь последовал «запрет» и от самих обитателей парка. Животные будто сговорились, превратив излюбленное место фотографов и туристов в неприступную крепость. Дикая природа ясно даёт понять, кто здесь на самом деле хозяин.