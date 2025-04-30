Жителю Уфы пришлось вызвать скорую из-за застрявшего в заднем проходе ёршика

Пациент не смог объяснить, как он там оказался

В Уфе медики выехали на необычный вызов в район Зелёной рощи, сообщают местные Telegram-каналы в среду, 30 апреля. На месте врачи обнаружили мужчину с крайне деликатной проблемой — в его заднем проходе застрял туалетный ёршик.

Пациент испытывал сильную боль, но внятно объяснить, как именно сантехнический предмет оказался там, где ему быть не положено, не смог. Бригада скорой помощи транспортировала страдальца в медицинское учреждение.

В больнице врачи успешно извлекли инородный предмет. После оказания всей необходимой помощи мужчина был отпущен домой. Обстоятельства, приведшие к столь нестандартной ситуации, остаются невыясненными.

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