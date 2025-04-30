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Жителю Уфы пришлось вызвать скорую из-за застрявшего в заднем проходе ёршика

Пациент не смог объяснить, как он там оказался
врач осматривает рентген снимок
©rutube

В Уфе медики выехали на необычный вызов в район Зелёной рощи, сообщают местные Telegram-каналы в среду, 30 апреля. На месте врачи обнаружили мужчину с крайне деликатной проблемой — в его заднем проходе застрял туалетный ёршик.

Пациент испытывал сильную боль, но внятно объяснить, как именно сантехнический предмет оказался там, где ему быть не положено, не смог. Бригада скорой помощи транспортировала страдальца в медицинское учреждение.

В больнице врачи успешно извлекли инородный предмет. После оказания всей необходимой помощи мужчина был отпущен домой. Обстоятельства, приведшие к столь нестандартной ситуации, остаются невыясненными.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что школьница из Баймакского района Башкирии попала в больницу, вдохнув швейную иглу. Рентген подтвердил наличие иглы в трахее после жалоб на кашель.

операция в Башкирии Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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