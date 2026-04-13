Жителям Уфы предлагают назвать улицы в честь певицы и мотогонщика

Администрация Уфы вынесла на общественное обсуждение варианты названий для новых улиц в Ленинском и Демском районах. Горожане выбирают имена для улиц — в честь татарской певицы Васили Фаттаховой и 20-кратного чемпиона мира по мотогонкам на льду Николая Красникова. Опросы завершатся 23 апреля.

В первом опросе жителям предлагают четыре варианта. Улица Васили Фаттаховой — в честь заслуженной артистки Башкортостана и Татарстана. Улица Владимира Высоцкого — в память о поэте и актёре. Переулок Бесшумный. Улица Туган як — по названию знаменитой песни в исполнении Фаттаховой.

Второй опрос касается улицы в Ленинском районе. Её хотят назвать в память о Николае Красникове. На выбор два варианта: «Улица Николая Красникова» или «Улица Мотогонщика Красникова».

Проголосовать могут авторизованные пользователи портала Госуслуг. Результаты учтут при принятии окончательного решения.

Кто такая Василя Фаттахова

Василя Разифовна Фаттахова — татарская певица из Башкортостана. В 2015 году она получила звания заслуженной артистки сразу двух республик — Башкортостана и Татарстана. 26 января 2016 года певица скончалась в Уфе от осложнений после родов.

В 2019 году издание «Бизнес Online» поставило песню «Туган як» на первое место в рейтинге «Топ-30 главных татарских песен XXI века». 26 января 2026 года исполнилось десять лет со дня её гибели. Памятные мероприятия прошли в Уфе, Белорецке, Туймазах, Салавате и Киргиз-Мияках.

В феврале 2026 года стало известно, что в Белорецке — родном городе певицы — её именем планируют назвать улицу в новом микрорайоне. Название уже внесли в адресный реестр, однако кадастровые работы ещё не завершены, а сам микрорайон пока не построен.

Кто такой Николай Красников

За спортивную карьеру Николай Красников завоевал 29 титулов: 20 — на мировом уровне (8 личных и 12 командных чемпионатов мира по ледовому спидвею), семь — на российском и два — на европейском. В июне 2025 года он погиб в дорожной аварии в Башкортостане. Автомобиль мотогонщикастолкнулся с двумя грузовиками — «Газелью» и «Ситраком» — на трассе в Кушнаренковском районе Башкортостана.