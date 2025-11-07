0
5 часов
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
горожане возле новогодней елки
©t.me/ufacityinfo

Администрация Уфы сообщила, что к Новому году в городе обустроят 13 ледовых городков. По данным мэрии, главные праздничные гулянья традиционно пройдут на двух центральных площадках — на площади имени Ленина и у конгресс-холла «Торатау». Именно там установят уже знакомые уфимцам пиксельные ели.

Праздничные зоны появятся во всех районах столицы Башкирии. Коммунальные службы города и МБУ «Горзеленхоз» займутся оформлением площадок, установкой елей и строительством ледяных городков.

Вот полный список адресов, где можно будет окунуться в атмосферу праздника:

  • Площадь им. В.И. Ленина.
  • Территория у Конгресс-холла «Торатау».
  • Парк «Волна» в Затоне.
  • Парк «Дёмский» в Дёмском районе.
  • Площадь им. Серго Орджоникидзе в Орджоникидзевском районе.
  • Сквер «Юнармейцев» на улице Мубарякова в Кировском районе.
  • Сквер «Времена года» на улице Булата Имашева в Кировском районе.
  • Площадь перед ДК «Моторостроитель» в Калининском районе.
  • Площадка у дома № 11 по улице Георгия Мушникова в Инорсе.
  • Площадка у дома № 31 по улице Мелеузовской в Шакше.
  • Парк «Кашкадан» в Октябрьском районе.
  • Площадь перед Дворцом спорта в Октябрьском районе.
  • Площадка перед Уфимской детской филармонией в Советском районе.

Город уже начал активную подготовку к праздникам. Например, в Ленинском районе уже срубили первую 20-метровую ель, которая росла на частном участке в Затоне. Шестидесятилетнее дерево местная жительница отдала городу безвозмездно.

Как сообщал News-bash.ru, на обустройство только двух главных новогодних городков — у Горсовета и Конгресс-холла — из бюджета потратят 38,4 миллиона рублей. На этих площадках появятся 30-метровые пиксельные ели, детские горки, ледяные скульптуры и светящиеся арт-объекты. В прошлом году на те же цели было выделено 39,6 миллиона рублей, а темой оформления стало 450-летие Уфы.

