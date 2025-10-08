Жителям Башкирии устроят рекордные каникулы на Новый год

Правительство утвердило производственный календарь для Башкирии. Главный сюрприз: новогодние праздники продлятся 12 дней подряд, с 31 декабря по 11 января.

Жители Башкирии будут отдыхать на Новый год 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это следует из утверждённого правительством производственного календаря.

Длинные выходные стали возможны благодаря переносу праздничных дней. Выпадающие на субботу и воскресенье 3 и 4 января перенесли, сделав нерабочими 31 декабря и 9 января.

Всего в 2026 году при пятидневной рабочей неделе в республике будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздников.

Ближайший отдых ждёт жителей региона уже в октябре. В связи с празднованием Дня Республики выходными будут 11, 12 и 13 октября. Пятница, 10 октября, — сокращённый на час рабочий день.