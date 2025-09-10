0
5 часов
Новости

Жительница Уфы научила кота выполнять команды на татарском языке

В Уфе завирусился шотландский кот по кличке Кокос, который прославился на всю страну благодаря своему уму и... знанию татарского языка.

Героем дня в социальных сетях стал шотландский кот Кокос из Уфы. Его хозяйка Гульназ опубликовала ролик, который моментально разлетелся по сети: на видео она отдает команды своему питомцу на татарском языке, и тот беспрекословно их выполняет.

RuTube

На команду «утыр» (садись) кот садится, а на просьбу «бишне бир» (дай пять) — послушно протягивает лапку. Этот короткий ролик набрал более 660 тысяч просмотров и 77 тысяч лайков. Пользователи оставили сотни восторженных комментариев, в которых восхищались способностями Кокоса:

«Кокосик — билингв».

«Ничего не знаю. Вылитый татарчонок. О каких шотландцах речь вообще…»

«Ну даже лицо татарское!»

«Когда ты шотландец графских кровей, но связался с татаркой и пляшешь под её дудку».

Как рассказала сама Гульназ, у кота есть и второе, неофициальное имя на татарский манер — Айтуган, что переводится как «взошла луна».

Раньше у Кокоса даже был свой личный аккаунт в соцсетях. В шапке профиля было с юмором указано: «Я Кокос и я отдираю плинтуса». Видимо, у кота-полиглота есть и свои маленькие слабости.

0
10.09.2025
Новости

Арочный мост через Белую в Уфе откроют для движения в октябре

арочный мост в уфе
Уфимский арочный мост через Белую, закрытый с 2017 года, наконец-то запустят для машин. Глава Минтранса Башкирии пообещала открыть движение в октябре, хотя полная сдача объекта и сдвинулась на 2026 год.
0
09.09.2025
Криминал

Жительница Уфы покрылась волдырями после процедуры у косметолога

последствия косметологической процедуры
Уфимка хотела избавиться от морщин, а получила волдыри на лбу и порцию угроз в личку. Бьюти-сфера показала свои зубы, когда дело дошло до публичных разборок.
0
08.09.2025
Дороги и транспорт

Строительство на улице Пугачева в Уфе остановлено из-за дефицита топлива

строительство дороги
Ремонт улицы Пугачева застопорился на четвертый год из-за дефицита горючего. Родители школьников обратились к Хабирову с просьбой решить топливную проблему подрядчиков.
0
06.09.2025
Экономика

Власти Башкирии привлекли 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья

радий хабиров
Власти Башкирии получили почти 13,5 млрд рублей на развитие Зауфимья. На эти деньги там с нуля создадут инфраструктуру и построят новый жилой район.
0
06.09.2025
Новости

Приставы из-за шума опечатали сцену в уфимском «Арт-Квадрате»

пристав опечатывает территорию
В уфимском Арт-Квадрате тишина. Приставы опечатали сцену Box-Park на 20 суток после жалоб жителей и вердикта суда о критическом превышении децибел.
