Жительница Уфы научила кота выполнять команды на татарском языке

В Уфе завирусился шотландский кот по кличке Кокос, который прославился на всю страну благодаря своему уму и... знанию татарского языка.

Героем дня в социальных сетях стал шотландский кот Кокос из Уфы. Его хозяйка Гульназ опубликовала ролик, который моментально разлетелся по сети: на видео она отдает команды своему питомцу на татарском языке, и тот беспрекословно их выполняет.

На команду «утыр» (садись) кот садится, а на просьбу «бишне бир» (дай пять) — послушно протягивает лапку. Этот короткий ролик набрал более 660 тысяч просмотров и 77 тысяч лайков. Пользователи оставили сотни восторженных комментариев, в которых восхищались способностями Кокоса:

«Кокосик — билингв». «Ничего не знаю. Вылитый татарчонок. О каких шотландцах речь вообще…» «Ну даже лицо татарское!» «Когда ты шотландец графских кровей, но связался с татаркой и пляшешь под её дудку».

Как рассказала сама Гульназ, у кота есть и второе, неофициальное имя на татарский манер — Айтуган, что переводится как «взошла луна».

Раньше у Кокоса даже был свой личный аккаунт в соцсетях. В шапке профиля было с юмором указано: «Я Кокос и я отдираю плинтуса». Видимо, у кота-полиглота есть и свои маленькие слабости.