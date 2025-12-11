0
1 час
Новости

Жительница Оренбуржья подала в суд на «Соленые озера» после нападения птиц

В Соль-Илецке туристка получила травму после нападения стаи птиц. Женщина упала, убегая от них, и сломала палец. Теперь она требует с курорта компенсацию.
отдыхающие в соль-илецке
©rutube

Мировой суд в Оренбургской области рассмотрит иск от местной жительницы к курорту «Соленые озера». Согласно материалам, которые приводит пресс-служба судов, женщина требует компенсацию за травму, полученную на территории зоны отдыха.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Женщина находилась на озере Тузлучное, предварительно оплатив вход, аренду беседки и лежака на общую сумму более 7000 рублей. Во время отдыха на нее напала стая птиц.

По данным документов иска, это были чайконосые крачки и кулики-ходулочники, которые занесены в Красную книгу. Пытаясь скрыться от птиц, женщина упала и получила перелом пальца левой ноги. Пострадавшая утверждает, что не провоцировала птиц и не приближалась к местам их гнездования.

Сумма иска составляет более 130 тысяч рублей. Она включает затраты на отдых, расходы на медикаменты (15 тыс.), компенсацию утраченного заработка (58 тыс.) и моральный вред (50 тыс.). Истица считает, что администрация курорта была осведомлена о наличии гнезд, но не приняла мер для обеспечения безопасности посетителей. Судебное заседание назначено на 22 декабря.

Курорт в Соль-Илецке ранее уже упоминался в связи с жалобами туристов. Летом 2025 года посетители из Башкирии описывали условия проживания как «отдых в сарае», указывая на несоответствие цены и качества предлагаемого жилья.

Кроме того, отдыхающие сообщали и о других проблемах на территории «Соленых озер». В их числе — нехватка лежаков, большое количество мусора и неудовлетворительное состояние санитарных зон при ежегодном росте цен на услуги. В августе того же года отдых туристов осложнил сильный ураган с песчаной бурей, который обрушился на город.

Похожие записи
0
16.11.2025
Новости

Работающим пенсионерам могут предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск

девушка отдыхает сидя на лавочке
Работники предпенсионного возраста и работающие пенсионеры в России могут получить право на дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск. С такой инициативой выступил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
1
26.09.2025
Происшествия

Туристку из Башкирии убил катер в Анталье

транспортировка погибшей туристки
В Турции 42-летняя туристка из Башкирии заплыла за буйки и попала под винты катера для парасейлинга. Женщина погибла на месте. Капитана и владельца бизнеса задержали.
0
19.09.2025
Новости

В Соль-Илецке туристы массово скупают поделки арестантов из «Черного дельфина»

магазин дельфин в соль-илецке
В Соль-Илецке магазин при колонии «Чёрный дельфин» внезапно стал мегапопулярным у туристов. Выручка бьёт рекорды, а поделки из хлеба и нарды разлетаются как горячие пирожки.
0
15.09.2025
Новости

Россиян пускают в Поднебесную без виз. Готовьте пустые чемоданы

турист в китае
Россияне теперь могут летать в Китай без визы на 30 дней — режим будет действовать год. Опытная путешественница рассказала, зачем туда ехать, что пробовать из еды и как вернуться с полным чемоданом дешёвых вещей.
0
22.08.2025
Новости

Курорт Соль-Илецк продлил сезон: отдохнуть на «Солёных озёрах» можно до 7 сентября

пляж соль-илецка
Курорт в Соль-Илецке не уходит на каникулы. Администрация продлила сезон до 7 сентября, но сменила правила входа и часы работы. Рассказываем, как успеть на бархатный сезон.
0
12.08.2025
Общество

Туристы в Соль-Илецке выступили за введение браслетного режима

отдыхающие в соль-илецке
Туристы в Соль-Илецке недовольны отдыхом. За 400 рублей в день они получают грязь, холодный душ и билет без права выхода. В сети предлагают внедрить браслетную систему.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.