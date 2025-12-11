Жительница Оренбуржья подала в суд на «Соленые озера» после нападения птиц

В Соль-Илецке туристка получила травму после нападения стаи птиц. Женщина упала, убегая от них, и сломала палец. Теперь она требует с курорта компенсацию.

Мировой суд в Оренбургской области рассмотрит иск от местной жительницы к курорту «Соленые озера». Согласно материалам, которые приводит пресс-служба судов, женщина требует компенсацию за травму, полученную на территории зоны отдыха.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Женщина находилась на озере Тузлучное, предварительно оплатив вход, аренду беседки и лежака на общую сумму более 7000 рублей. Во время отдыха на нее напала стая птиц.

По данным документов иска, это были чайконосые крачки и кулики-ходулочники, которые занесены в Красную книгу. Пытаясь скрыться от птиц, женщина упала и получила перелом пальца левой ноги. Пострадавшая утверждает, что не провоцировала птиц и не приближалась к местам их гнездования.

Сумма иска составляет более 130 тысяч рублей. Она включает затраты на отдых, расходы на медикаменты (15 тыс.), компенсацию утраченного заработка (58 тыс.) и моральный вред (50 тыс.). Истица считает, что администрация курорта была осведомлена о наличии гнезд, но не приняла мер для обеспечения безопасности посетителей. Судебное заседание назначено на 22 декабря.

Курорт в Соль-Илецке ранее уже упоминался в связи с жалобами туристов. Летом 2025 года посетители из Башкирии описывали условия проживания как «отдых в сарае», указывая на несоответствие цены и качества предлагаемого жилья.

Кроме того, отдыхающие сообщали и о других проблемах на территории «Соленых озер». В их числе — нехватка лежаков, большое количество мусора и неудовлетворительное состояние санитарных зон при ежегодном росте цен на услуги. В августе того же года отдых туристов осложнил сильный ураган с песчаной бурей, который обрушился на город.