Жительница Башкирии увезла автомобиль с «Поля чудес» в Межгорье

Людмила Мельникова из Межгорья выиграла автомобиль на шоу «Поле чудес», отказавшись от 170 тысяч рублей. Ранее призы получали и другие жители региона.

Жительница закрытого города Межгорье Людмила Мельникова выиграла автомобиль в эфире Первого канала. В выпуске капитал-шоу «Поле чудес» от 30 января 2026 года участница отказалась от крупной денежной суммы и сделала выбор в пользу черного ящика. Об этом сообщает портал UFA1.

Торги на «Поле чудес»: отказ от 170 тысяч рублей

Во время вращения барабана Людмиле выпал сектор «Приз». Ведущий Леонид Якубович начал традиционные торги, пытаясь выкупить право не открывать ящик. Ставки поднялись до 170 000 рублей, но Мельникова отклонила предложение забрать наличные, настояв на призе.

В черном ящике находились ключи от автомобиля. Чтобы сохранить интригу, ведущий сначала достал бутылку шампанского, но сразу после этого вручил победительнице ключи от машины. Позже Людмила призналась, что от нахлынувших эмоций не смогла сдержать слез прямо в студии.

В эфир жительница Башкирии приехала не с пустыми руками. Она подарила Леониду Якубовичу знаменитый башкирский мед и домашнее земляничное варенье, а музыкальную паузу заполнил ансамбль с гармонистом, приехавший вместе с участницей.

Что выиграл машинист из Казани в том же выпуске

Удача в этот день улыбнулась не только представительнице Башкирии. В первой тройке игроков сектор «Приз» выпал машинисту метро из Казани. Ему предлагали альтернативу в виде 100 000 рублей, но мужчина также решил рискнуть. В итоге он уехал домой с новой стереосистемой и телевизором.

Победы жителей Башкирии: ноутбуки и минута славы

Представители республики регулярно становятся героями федерального эфира. В ноябре 2025 года в студии играла Гузель Бикташева из Мелеуза. Начальник местного БТИ успешно прошла туры и выиграла телевизор с ноутбуком, но благоразумно отказалась от рискованной суперигры.

Летом 2025 года в спецвыпуске к 80-летию Леонида Якубовича выступил музыкант из Салавата Павел Анисимов. Хотя материальных призов тогда не разыгрывали, житель региона запомнился зрителям ярким творческим номером.