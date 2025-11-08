-1
6 часов
Новости

Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.
смартфон лежит на столе
©Imagen

Массовые жалобы на отсутствие мобильного интернета начали поступать около 9 утра по местному времени. Проблемы затронули Уфу и другие города республики. Пользователи сообщают, что большинство сайтов и приложений не загружаются. Сбои наблюдаются у всех крупных операторов связи. Проблемы также коснулись мобильных роутеров, работающих от SIM-карт.

Отключение мобильного интернета — это целенаправленная мера для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как разъясняли ранее официальные лица, дроны могут использовать сигнал сотовых вышек для навигации и наведения на цель. Временное отключение сети усложняет их маршрут и помогает защитить стратегические объекты. Сегодня в Башкирии также объявлена опасность атаки БПЛА, а аэропорт Уфы временно приостановил работу.

Ограничения касаются в первую очередь мобильного интернета. Стационарный интернет через Wi-Fi, голосовые звонки и SMS-сообщения продолжают работать в штатном режиме. Экстренные службы по номеру 112 также доступны.

В регионе действует так называемый «белый список» сайтов и сервисов, которые должны оставаться доступными. В него входят Госуслуги, «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и приложения крупных банков. Однако пользователи и власти отмечают, что даже эти ресурсы могут работать с перебоями.

Как подготовиться жителям

Это не первый подобный случай в регионе. В связи с повторяющимися отключениями жителям рекомендуется:

  • Иметь при себе наличные деньги, так как терминалы оплаты в магазинах могут не работать.
  • Заранее скачать офлайн-карты на телефон.
  • Договориться с близкими о способах связи на случай отсутствия интернета.
  • Пользоваться общественными точками доступа Wi-Fi в кафе, ТЦ или библиотеках.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин ранее пояснял, что блокировки могут вводиться по всей республике при возникновении угрозы.

Похожие записи
0
08.11.2025
Происшествия

Над Башкирией сбили летевший вглубь России украинский БПЛА

рука бойца держат автомат
Утром 8 ноября над Башкирией сбили украинский БПЛА. Аэропорт Уфы временно закрывали, а в регионе на несколько часов вводили режим опасности.
0
08.11.2025
Новости

«Отмена тревоги пришла, когда уже действовала новая»: жители Башкирии рассказали о хаосе с СМС об атаках беспилотников

удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
Жители Башкирии получают СМС-сообщения об угрозе атак беспилотников со значительными задержками, которые делают рассылку неэффективной и создают путаницу.
0
08.11.2025
Новости

«Покиньте улицы, не подходите к окнам»: в Башкирии ввели режим беспилотной опасности и закрыли главный аэропорт

надпись на форме мчс
В Башкирии утром 8 ноября снова объявили режим беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно приостановил полёты, а власти попросили жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон
0
06.11.2025
Новости

«Держитесь подальше от окон». Жителей Башкирии вновь предупредили об атаке БПЛА

бпла
В Башкирии снова объявили опасность атаки дронов — второй раз за день. Утром ПВО уже сбили один аппарат, а аэропорты Уфы и Оренбурга временно не работали.
0
06.11.2025
Новости

Стало известно, какие рейсы задержали в аэропорту Уфы из-за угрозы атаки БПЛА

пассажиры в аэропорту
Аэропорт Уфы снова закрыли из-за угрозы с воздуха. Пассажиры международных и внутренних рейсов изучают онлайн-табло в ожидании вылета. Спойлер: ждать придётся долго.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии отключили мобильный интернет ради безопасности

человек пользуется смартфоном
Утром 6 ноября жители Башкирии снова остались без мобильного интернета. Власти объясняют это необходимостью защиты от беспилотников, но не работают даже сайты из «белого списка», а уфимцам рекомендуют носить с собой наличные.
0
06.11.2025
Новости

В Башкирии объявили об опасности атаки БПЛА и закрыли аэропорт

надпись на форме мчс
Утром 6 ноября жителям Башкирии разослали экстренное предупреждение о возможной атаке дронов. Людям рекомендовали срочно покинуть открытые участки и не подходить к окнам.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.