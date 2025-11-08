Жители Уфы сообщили о массовом отключении мобильного интернета

Утром 8 ноября жители Башкирии столкнулись с масштабными сбоями в работе мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности. Отключения мешают навигации вражеских беспилотников.

Массовые жалобы на отсутствие мобильного интернета начали поступать около 9 утра по местному времени. Проблемы затронули Уфу и другие города республики. Пользователи сообщают, что большинство сайтов и приложений не загружаются. Сбои наблюдаются у всех крупных операторов связи. Проблемы также коснулись мобильных роутеров, работающих от SIM-карт.

Отключение мобильного интернета — это целенаправленная мера для противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как разъясняли ранее официальные лица, дроны могут использовать сигнал сотовых вышек для навигации и наведения на цель. Временное отключение сети усложняет их маршрут и помогает защитить стратегические объекты. Сегодня в Башкирии также объявлена опасность атаки БПЛА, а аэропорт Уфы временно приостановил работу.

Ограничения касаются в первую очередь мобильного интернета. Стационарный интернет через Wi-Fi, голосовые звонки и SMS-сообщения продолжают работать в штатном режиме. Экстренные службы по номеру 112 также доступны.

В регионе действует так называемый «белый список» сайтов и сервисов, которые должны оставаться доступными. В него входят Госуслуги, «ВКонтакте», сервисы «Яндекса» и приложения крупных банков. Однако пользователи и власти отмечают, что даже эти ресурсы могут работать с перебоями.

Как подготовиться жителям

Это не первый подобный случай в регионе. В связи с повторяющимися отключениями жителям рекомендуется:

Иметь при себе наличные деньги, так как терминалы оплаты в магазинах могут не работать.

Заранее скачать офлайн-карты на телефон.

Договориться с близкими о способах связи на случай отсутствия интернета.

Пользоваться общественными точками доступа Wi-Fi в кафе, ТЦ или библиотеках.

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин ранее пояснял, что блокировки могут вводиться по всей республике при возникновении угрозы.