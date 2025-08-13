Жители Стерлитамака требуют включить город в федеральный проект «Чистый воздух»

Активисты Стерлитамака после взрыва на «Каустике» записали видеообращение. Требуют правды о качестве воздуха и включения в федпроект «Чистый воздух».
Активисты движения «Стерлитамак, Дыши!» требуют федерального вмешательства. Общественники записали видеообращение к Министерству экологии РФ с просьбой включить республику в проект «Чистый воздух», который предусматривает модернизацию заводов.
Последней каплей стал недавний взрыв на «Каустике». По мнению активистов, трагедии можно было избежать, если бы вокруг промзон стояли стационарные посты мониторинга. Они уверены, что Росгидромет предоставляет статистику, которая не отражает реального положения дел с загрязнением атмосферы.
В сети люди поддерживают общественников. Жители пишут, что им страшно жить в городе, и требуют не тратить деньги на фестивали, а вкладывать их в безопасность производств.
Напомним, инцидент на «Каустике» случился 9 августа. На высоте 18 метров произошла разгерметизация сварного шва на трубопроводе. Это случилось во время подготовки оборудования к плановому ремонту, который должен был начаться лишь через сутки.
Люди также требуют эффективного расследования по уголовному делу о загрязнении воздуха, которое тянется уже не первый год. Они хотят, чтобы виновные были наказаны, а предприятия наконец заставили провести модернизацию.
Ирония ситуации в том, что Стерлитамак и Салават уже включали в федеральный проект «Чистый воздух» в 2023 году. Однако, как писали местные СМИ в марте 2025 года, города до сих пор полноценно не вошли в программу. Причина — по официальным замерам Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в них оказался недостаточно высоким для участия.
Сразу после августовского взрыва на «Каустике» Минэкологии Башкирии отчиталось о проведении замеров. Передвижные лаборатории ведомства, по официальным данным, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, пока в больницы везли десятки пострадавших.
Каковы точные последствия взрыва для пострадавших?
К сожалению, инцидент привел к человеческой жертве: один из пострадавших, 30-летний мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов, скончался в больнице Уфы. Всего в результате происшествия пострадал 41 человек, из которых 32 были госпитализированы. У многих диагностированы серьезные травмы, включая химические ожоги глаз, отравление парами химикатов, ожоги верхних дыхательных путей и, по неподтвержденным данным, отравление хлором.
Что именно стало технической причиной аварии?
Причиной взрыва стала разгерметизация технологического трубопровода с пирогазом (газовоздушной смесью) по сварному шву. Это произошло во время подготовки оборудования к плановому капитальному ремонту. По информации «Башкирской содовой компании», на поврежденном трубопроводе сработала система автоматического отсечения клапана, что помогло оперативно локализовать аварию и предотвратить дальнейшее распространение газа. Несмотря на это, взрывная волна нанесла зданию значительные повреждения, но возгорания удалось избежать.
Как отреагировали экстренные службы?
На место происшествия были направлены значительные силы: более 40 специалистов и 15 единиц техники МЧС. Для оказания помощи пострадавшим работали 19 бригад скорой помощи, а из Уфы был направлен санитарный самолет с командой узкопрофильных врачей, включая реаниматологов, комбустиологов (специалистов по ожогам) и офтальмологов. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование для установления точных причин трагедии.
Правда ли, что в Стерлитамаке нет стационарных постов контроля воздуха?
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Стерлитамаке действуют несколько постов наблюдения за загрязнением атмосферы (ПНЗ). Например, пост №4 на улице Худайбердина, 105 измеряет концентрацию пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, хлорида водорода и аммиака. Официальные данные о качестве воздуха публикуются на сайте Министерства экологии РБ.
Почему Стерлитамак и Салават до сих пор не включили в федеральный проект "Чистый воздух"?
Несмотря на подписанное в 2023 году четырехстороннее соглашение между Минприроды России, правительством Башкирии и промышленными предприятиями, города до сих пор не вошли в программу. Официальная причина отказа заключается в том, что, по данным Росгидромета, индекс загрязнения атмосферы в этих городах не достигает критических отметок, установленных для участия в проекте. Существует версия, что это связано с тем, что крупнейшие предприятия региона уже выполнили требования закона и провели модернизацию, установив датчики контроля выбросов к 2025 году, что сделало федеральное финансирование в рамках проекта "Чистый воздух" формально излишним.
Есть ли независимые данные о качестве воздуха в городе?
Да, помимо официальных данных, существуют и независимые оценки. Например, по данным международного сервиса мониторинга IQAir, концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Стерлитамака в настоящее время в 1,8 раза превышает среднегодовое значение, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Это указывает на наличие загрязнения, даже если оно не всегда фиксируется официальными станциями как превышение предельно допустимых концентраций (ПДК).