Жители Стерлитамака требуют включить город в федеральный проект «Чистый воздух»

Активисты Стерлитамака после взрыва на «Каустике» записали видеообращение. Требуют правды о качестве воздуха и включения в федпроект «Чистый воздух».

Активисты движения «Стерлитамак, Дыши!» требуют федерального вмешательства. Общественники записали видеообращение к Министерству экологии РФ с просьбой включить республику в проект «Чистый воздух», который предусматривает модернизацию заводов.

Последней каплей стал недавний взрыв на «Каустике». По мнению активистов, трагедии можно было избежать, если бы вокруг промзон стояли стационарные посты мониторинга. Они уверены, что Росгидромет предоставляет статистику, которая не отражает реального положения дел с загрязнением атмосферы.

В сети люди поддерживают общественников. Жители пишут, что им страшно жить в городе, и требуют не тратить деньги на фестивали, а вкладывать их в безопасность производств.

Напомним, инцидент на «Каустике» случился 9 августа. На высоте 18 метров произошла разгерметизация сварного шва на трубопроводе. Это случилось во время подготовки оборудования к плановому ремонту, который должен был начаться лишь через сутки.

Люди также требуют эффективного расследования по уголовному делу о загрязнении воздуха, которое тянется уже не первый год. Они хотят, чтобы виновные были наказаны, а предприятия наконец заставили провести модернизацию.

Ирония ситуации в том, что Стерлитамак и Салават уже включали в федеральный проект «Чистый воздух» в 2023 году. Однако, как писали местные СМИ в марте 2025 года, города до сих пор полноценно не вошли в программу. Причина — по официальным замерам Росгидромета, уровень загрязнения воздуха в них оказался недостаточно высоким для участия.

Сразу после августовского взрыва на «Каустике» Минэкологии Башкирии отчиталось о проведении замеров. Передвижные лаборатории ведомства, по официальным данным, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, пока в больницы везли десятки пострадавших.