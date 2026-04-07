Жители Кармаскалинского района Башкирии сообщили о море рыбы в озере Аксаковское

Специалисты выехали на место после сигнала жителей, источников загрязнения не выявлено.

В Кармаскалинском районе Башкирии зафиксирована массовая гибель рыбы в озере Аксаковское (Киешки). Сигнал в Министерство экологии РБ поступил от местных жителей в апреле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На место выехали сотрудники Приуфимского территориального управления Минэкологии РБ. В ходе обследования специалисты изучили береговую полосу и прилегающую к водоему территорию. Следов несанкционированного сброса загрязняющих веществ обнаружено не было.

Инспектор Приуфимского территориального управления Гульбазир Юсупова пояснила:

«В беседе с нами сельчане указали точное место, где была обнаружена погибшая рыба. Специалисты нашей аналитической лаборатории, привлеченные к осмотру, уже произвели отбор проб воды, чтобы определить степень возможного загрязнения водоема».

В министерстве подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле, а мониторинг водных объектов региона продолжается. Установить точные причины произошедшего можно будет только после получения результатов лабораторных анализов отобранных проб.

Напомним, 6 апреля 2026 года жители Кармаскалинского района публиковали видеозаписи с мором рыбы на озере Аксаковское: на кадрах у берега были видны сотни погибших особей.

12 августа 2025 года специалисты Минэкологии Башкортостана уже проводили выездное обследование рек Таналык и Бузавлык в связи с поступившей информацией о возможном загрязнении — на берегах и в акватории также была обнаружена погибшая рыба, после чего были отобраны пробы воды для лабораторных исследований.

В сентябре 2025 года Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура добилась взыскания с компании «Раевсахар» более 500 тысяч рублей за гибель рыбы в реке Тюлянь. Предприятие было признано виновным в загрязнении водоема производственными сточными водами с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ.

К слову, озеро Киешки (Аксаковское) — памятник природы Башкортостана с 1965 года, расположенное в пойме реки Белой (Агидель) и являющееся её старицей: весной река и озеро соединяются протокой.