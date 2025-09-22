Жители города в Башкирии в отчаянии из-за тотальной нехватки врачей

Жители Белорецка бьют тревогу: в городе не хватает врачей, даже детских. Чтобы получить помощь, пациентам приходится ездить в Уфу и платные клиники Магнитогорска. Минздрав обещал разобраться.

Крик о помощи из башкирского Белорецка разлетелся по соцсетям. Местная жительница пожаловалась на острейший дефицит врачей в родном городе.

Последствия кадрового голода — постоянные поездки в другие города за медицинской помощью. Женщина рассказала, что вынуждена возить ребёнка к платному специалисту в Магнитогорск, так как в Белорецке нет даже детского эндокринолога, а очередь на приём в Уфе кажется бесконечной. По её словам, лечение за свой счёт влетает в копеечку.

Требование у горожан простое: либо обеспечьте город квалифицированными специалистами, либо компенсируйте расходы на частные клиники. Люди устали слышать, что за любой профильной помощью нужно ехать в Уфу, и задаются вопросом, почему врачи готовы работать платно, но не идут в государственные больницы.

Региональный Минздрав уже отреагировал на жалобу. Ведомство пообещало разобраться в ситуации с кадрами и дать ответ в ближайшее время. Город ждёт не очередных отписок, а реальных шагов от чиновников.

Впрочем, медицинская система города, которая, казалось бы, трещит по швам, не так однозначна. Пока одни жалуются на полное отсутствие специалистов, агрегаторы вроде «ПроДокторов» показывают, что в Белорецке работают как минимум четыре детских эндокринолога, к которым возможна запись по ОМС.

Проблема нехватки врачей для республики не нова. По данным на первое полугодие 2025 года, укомплектованность врачами в Башкирии составляла 96,15%. Однако около 80% медучреждений признаются, что испытывают серьёзные трудности с наймом персонала, а по всему региону открыто примерно 2,8 тысячи вакансий для докторов.

Власти пытаются решить вопрос деньгами. В 2025 году Башкирия направила 210 млн рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Эти средства предназначены для привлечения медиков в малые города, подобные Белорецку, но, видимо, кадровый пылесос частных клиник пока работает эффективнее.