Жители Башкирии за сутки направили 16 обращений в Систему-112 из-за паводка

Весеннее половодье распространяется на новые районы республики — уровень воды растёт на реках Уршак и Сим, движение ограничено в семи муниципалитетах.

Башкортостан вошёл в активную фазу весеннего половодья. За прошедшие сутки диспетчеры Системы-112 приняли 16 звонков, связанных с разливом рек. Об этом 30 марта в соцсетях сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Сейчас специалисты наблюдают за восемью опасными объектами в семи районах республики. Из-за подъёма воды ограничено движение в Аургазинском, Баймакском, Белорецком, Иглинском, Кугарчинском и Куюргазинском районах, а также в Уфе.

Быстрее всего вода прибывает на реке Уршак у села Камчалытамак в Давлекановском районе: за сутки её уровень поднялся на 226 сантиметров и достиг отметки 236 см при пойменном уровне в 265 см. На реке Сим у деревни Пятилетка Иглинского района вода за сутки поднялась на 79 сантиметров — до 415 см, тогда как пойма начинается на отметке 616 см.

Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зоне подтопления в Башкирии в 2026 году окажутся 313 населённых пунктов в 44 городах и районах с более чем 22 тысячами жилых домов и свыше 86 тысячами жителей.

Госкомитет РБ по ЧС подготовил 334 пункта временного размещения на 45 тысяч человек. По словам Кирилла Первова, ведомство контролирует 70 затороопасных участков в муниципальных образованиях, а во всех угрожаемых зонах обеспечена готовность к взрывным работам на льду.

По данным Башгидрометцентра, вскрытие рек бассейна Белой начнётся в конце марта — первой декаде апреля, на четыре-пять дней раньше нормы. Максимальные уровни воды в целом ожидаются вблизи нормы, однако на степных реках превышение может составить 20–60 сантиметров. На реке Белой возле Уфы прогнозируемый уровень — 640–740 сантиметров.

Министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов указал, что показателями успешного прохождения паводка для региона остаются два крупных водохранилища — Юмагузинское и Павловское, от эффективности работы которых зависит успешное прохождение всего паводкового периода на территории Башкортостана.