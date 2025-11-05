Жители Башкирии высмеяли предложение депутата Госдумы заманить молодежь на заводы модными кафе

Депутат Госдумы предложил открывать на заводах фудкорты, чтобы привлечь молодёжь. В Башкирии идею не оценили и посоветовали сначала поднять зарплаты.

Жители Башкирии с иронией встретили предложение из Госдумы по борьбе с кадровым голодом. Инициативу депутата Александра Толмачёва, озвученную им для NEWS.ru, в республиканских пабликах назвали оторванной от реальности и попросту смешной.

Зампред комитета по молодёжной политике обратил внимание на зумеров, которые проводят досуг в торговых центрах. По его мнению, если на предприятиях и в студгородках появятся похожие фуд-зоны, это заинтересует молодое поколение и поможет создать для них рабочие места.

Однако в комментариях пользователи быстро спустили парламентария с небес на землю. По мнению людей, корень проблемы кроется в низких зарплатах и тяжёлых условиях труда, а не в отсутствии модных кафе на промышленных объектах.

Многие отмечают, что молодёжь сегодня хочет «чистые руки» и доход от 120 тысяч рублей, а не впахивать за 35 тысяч, как их родители. Другие комментаторы ехидно предложили для начала привести в порядок заводские туалеты и улучшить качество еды в столовых, которую некоторые сравнили с кормом для животных.

Часть жителей республики и вовсе предположила, что подобные «гениальные» идеи нужны депутатам просто для того, чтобы напомнить о себе. По их словам, вместо реального решения проблем в Госдуме порой занимаются генерацией абсурдных инициатив.