Жители Башкирии втрое увеличили закупки осиновых кольев и оберегов

Жители Башкирии в 2025 году удвоили траты на магические товары. Осиновые колья покупали в 3,3 раза чаще — это рекорд среди всех атрибутов.
заостренные деревянные палки
В 2025 году жители республики стали тратить на магическую атрибутику в два раза больше денег. Наиболее востребованным товаром оказались осиновые колья — их покупали в 3,3 раза чаще, чем годом ранее. Данные предоставили аналитики сервиса «АТОЛ Онлайн» для РБК Уфа.

Что покупают чаще всего

Интерес к эзотерике в регионе растет неравномерно. Помимо осиновых кольев, жители Башкирии стали чаще приобретать куклы вуду — спрос на них вырос в 2,2 раза. Продажи различных оберегов увеличились в 2,1 раза, а магических стеклянных шаров — в 1,9 раза.

Цены на магические товары

Большинство товаров за год подорожали. Средний чек на осиновый кол вырос на 21% и составил 368 рублей. Шаманский бубен теперь обходится в среднем в 2 379 рублей (+15%). Биолокационные рамки покупают по 601 рублю, наборы рун — по 596 рублей.

Единственная категория, где цены снизились, — карты Таро. Их средняя стоимость снизилась на 10% и составила 498 рублей.

Для чего покупают осиновые колья

Представители эзотерических магазинов объясняют популярность осиновых кольев не только интересом к теме вампиров. Небольшие колья часто покупают как элемент интерьера или оберег: их крепят над дверным косяком в качестве защитного символа.

Предпочтения покупателей зависят от региона. На Кавказе и Дальнем Востоке чаще приобретают товары для привлечения любви и здоровья, тогда как в Центральной России и Поволжье — для снятия порчи и защиты от сглаза.

Рынок эзотерики в цифрах

Тенденция в Башкирии совпадает с общероссийской. По стране спрос на осиновые колья вырос в четыре раза, а рынок эзотерических товаров в целом вырос на 50%.

По данным сервиса Moneyplace, оборот таких товаров на маркетплейсах Ozon и Wildberries в 2025 году достиг 1,9 млрд рублей, увеличившись на 500 млн. Основная аудитория покупателей — женщины в возрасте от 35 до 44 лет.

Социологи ВЦИОМ отмечают, что вера в сверхъестественное остается заметной частью мировоззрения россиян. В колдовство и порчу верит 25% опрошенных, хотя за последние десять лет этот показатель снизился почти вдвое — в 2015 году в магию верили 48% респондентов.

