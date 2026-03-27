Жители Башкирии увидели в ночном небе свечение, похожее на полярное сияние

Министерство природопользования и экологии Башкирии опубликовало снимки свечения в небе над Стерлибашевским районом — жители приняли его за полярное сияние.
В ночь на 27 марта над Башкирией возникло яркое свечение. Минприроды региона разместило фотографии из села Куганакбаш Стерлибашевского района. На снимках видны характерные переливы, которые очевидцы приняли за полярное сияние.

Напомним, в январе 2026 года Землю накрыла одна из мощнейших магнитных бурь. 18 января на Солнце произошла вспышка уровня X1.95 — первая в 2026 году и сильнейшая с 14 ноября 2025 года. Солнечная плазма ударила по магнитосфере планеты.

В ночь с 19 на 20 января Россия увидела одно из ярчайших полярных сияний XXI века. Оно распространилось до 40-го градуса северной широты. Невооружённым глазом его различали даже в Крыму и на Кавказе.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря почти достигла значения G5 (экстремальная буря), остановившись на отметке G4,7.

В ночь на 11 января Землю накрывала ещё одна буря. Пик сияний пришёлся на период с 1 до 3 часов ночи и достигал уровня 10 по шкале интенсивности. Наблюдать его удалось в Кемеровской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Похожие записи
15.11.2025
Происшествия

В Башкирии лобовое столкновение унесло жизни двух человек, пятеро ранены

авто после дтп
Смертельная авария произошла вечером 14 ноября на трассе в Стерлибашевском районе. Пожилая пара на автомобиле ВАЗ погибла на месте, еще пятеро участников ДТП, включая двоих детей, доставлены в больницу.
22.09.2025
Новости

Лагерю «Патриот» в Башкирии не удалось открыться раньше срока после ЧП

Проверка сотрудниками Роспотребнадзора
Глава башкирского лагеря «Авангард», где отравились дети, пытался по-быстрому возобновить работу. Но суд не оценил спешку — доказательств, что всё чисто, не нашлось.
29.08.2025
Новости

В Башкирии из-за массового отравления на месяц закрыли детский лагерь «Патриот»

проверка прокуратуры
Стерлибашевский суд закрыл лагерь на месяц после отравления 25 человек норовирусом от работника кухни
19.08.2025
Происшествия

Глава СК РФ взял на контроль дело о массовом отравлении в детском лагере в Башкирии

проверка прокуратуры
17 августа оттуда с признаками отравления в больницу Стерлитамака доставили 22 ребенка и троих сотрудников
07.11.2023
Общество

Ждать ли очередного северного сияния в Башкирии: прогноз астрономов

Северное сияние над Башкирией — явление редкое и непредсказуемое. Как рассказала астроном Тамара Динисова из Уфимского планетария, точно предугадать, когда над республикой пройдет очередная волна
