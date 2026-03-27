Жители Башкирии увидели в ночном небе свечение, похожее на полярное сияние

Министерство природопользования и экологии Башкирии опубликовало снимки свечения в небе над Стерлибашевским районом — жители приняли его за полярное сияние.

В ночь на 27 марта над Башкирией возникло яркое свечение. Минприроды региона разместило фотографии из села Куганакбаш Стерлибашевского района. На снимках видны характерные переливы, которые очевидцы приняли за полярное сияние.

Напомним, в январе 2026 года Землю накрыла одна из мощнейших магнитных бурь. 18 января на Солнце произошла вспышка уровня X1.95 — первая в 2026 году и сильнейшая с 14 ноября 2025 года. Солнечная плазма ударила по магнитосфере планеты.

В ночь с 19 на 20 января Россия увидела одно из ярчайших полярных сияний XXI века. Оно распространилось до 40-го градуса северной широты. Невооружённым глазом его различали даже в Крыму и на Кавказе.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, буря почти достигла значения G5 (экстремальная буря), остановившись на отметке G4,7.

В ночь на 11 января Землю накрывала ещё одна буря. Пик сияний пришёлся на период с 1 до 3 часов ночи и достигал уровня 10 по шкале интенсивности. Наблюдать его удалось в Кемеровской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.