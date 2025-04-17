Жители Башкирии стали меньше пить алкоголь

Сильнее всего сократилась реализация коньяка и водки

В Башкортостане зафиксировано существенное сокращение продаж спиртных напитков. По данным Росалкогольтабакконтроля, за первый квартал 2025 года объем реализации алкоголя в республике составил 1,12 млн декалитров, что на 12,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, информирует РБК Уфа в четверг.

Статистика не учитывает пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также продажи в предприятиях общественного питания.

Категория напитков крепостью свыше 9% продемонстрировала снижение на 5,5% — с 809,7 до 765 тысяч декалитров. Водка, составляющая основную часть этого сегмента, показала уменьшение продаж на 8,7%, достигнув отметки в 524,5 тысяч декалитров.

Наибольшее снижение отмечено в сегменте коньяка — минус 10,3% (с 76 до 68,2 тысяч декалитров). Продажи вина сократились менее значительно — на 3,7%, с 342,5 до 329,9 тысяч декалитров.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в первые два месяца 2025 года в Башкирии 19 человек погибли из-за употребления спиртосодержащей продукции. Наибольшее число летальных случаев выявлено в Уфе (три человека) и Буздякском районе (три человека), в то время как в остальных населенных пунктах республики, включая Стерлитамак, Учалы и семь сельских районов, зарегистрировано от одного до двух смертельных отравлений.