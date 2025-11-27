0
17 минут
Новости

Жители Башкирии сообщают о сбоях в работе WhatsApp*

Пользователи сообщают о задержках при отправке сообщений и медиафайлов. Проблемы фиксируются в Уфе и других населенных пунктах республики.
смартфон в руках
©Grok

Жители Башкирии вторые сутки сообщают о нестабильной работе мессенджера. Поступают жалобы на невозможность отправки текстовых сообщений и медиафайлов с утра 27 ноября. Приложение открывается, но обмен данными происходит с задержками.

Основная проблема заключается в длительной отправке контента. Текстовые сообщения могут «висеть» по несколько минут, фотографии и видеоролики часто не уходят адресатам. Также наблюдаются сложности с загрузкой голосовых сообщений. Отдельные пользователи отмечают улучшение работы сервиса при использовании VPN, однако это не гарантирует стабильного соединения.

Сервисы мониторинга подтверждают наличие проблем. Платформы Downdetector и «Сбой.рф» фиксируют обращения из Башкирии, а также из регионов Сибири и Дальнего Востока. Количество жалоб увеличилось накануне, и к утру 27 ноября ситуация для части абонентов не изменилась.

Сбои происходят на фоне существующих ограничений. В октябре 2025 года сообщалось о блокировке российскими операторами СМС-кодов для регистрации новых аккаунтов в WhatsApp* и Telegram. Это ограничило возможность создания новых профилей для пользователей без активных сессий на других устройствах. Данные меры связывают с требованиями безопасности.

Параллельно в республике идет процесс перехода на отечественное программное обеспечение. Сотрудники бюджетных учреждений и сферы образования используют платформу «Сферум» и мессенджер «Макс». На фоне нестабильной работы зарубежных сервисов наблюдается тенденция к использованию российских аналогов для служебной коммуникации.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

Похожие записи
0
26.11.2025
Новости

В Госдуме назвали блокировку WhatsApp* «вопросом времени»

смартфон в руках
Зампред комитета ГД по экономполитике считает блокировку мессенджера неизбежной из-за постоянных нарушений российского законодательства и проблем с безопасностью данных.
0
31.10.2025
Новости

Коды не доходят: в Башкирии начались проблемы с регистрацией в Telegram и WhatsApp*

смартфон в руках мужчины
Российские операторы начали блокировать СМС и звонки для создания новых профилей в Telegram и WhatsApp*. Зарегистрироваться в мессенджерах стало почти невозможно.
1
13.09.2025
Новости

Уфимцы лишились связи после налёта беспилотника на завод

смартфон в руках мужчины
Жители Башкирии массово жалуются на перебои с мобильным интернетом. Всё началось после попытки БПЛА атаковать завод в Уфе. Власти намекают, что это необходимые меры для безопасности.
0
05.08.2025
Новости

В Башкирии из-за сбоя в «Промеде» парализована выписка электронных документов

врач принимает пациентов онлайн
В работе ключевой информационной системы здравоохранения Башкирии «Промед» произошёл крупный технический сбой. Медики по всей республике временно не могут оформлять электронные документы, включая выписки
0
27.07.2025
Новости

Блокировка WhatsApp* и запрет VPN с 1 августа: слухи или реальность? Разбираемся в новых законах

смартфон
В сети анонсировали блокировку WhatsApp* и VPN в России с 1 августа. Разбираемся, откуда ветер дует, что говорят чиновники и какие законы на самом деле скоро вступят в силу. Спойлер: всё сложнее
0
27.11.2025
Криминал

Оренбургский монстр, убивший несколько женщин в Башкирии пытается обжаловать приговор

нож в крови
История серийного убийцы Яхии Мурсалимова, который в 90-х расправился с 13 женщинами в Оренбуржье и Башкирии, а теперь пытается обжаловать свой приговор.
0
27.11.2025
Криминал

Раскрыты новые подробности в деле об убийстве девочки в Челябинске

подозреваемая за решеткой в зале суда
Бывшая супруга отца убитой девочки сообщила о его жестоком обращении. Юристы полагают, что у матери ребенка могло развиться психическое расстройство на фоне стресса.
