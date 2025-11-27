Жители Башкирии сообщают о сбоях в работе WhatsApp*

Пользователи сообщают о задержках при отправке сообщений и медиафайлов. Проблемы фиксируются в Уфе и других населенных пунктах республики.

Жители Башкирии вторые сутки сообщают о нестабильной работе мессенджера. Поступают жалобы на невозможность отправки текстовых сообщений и медиафайлов с утра 27 ноября. Приложение открывается, но обмен данными происходит с задержками.

Основная проблема заключается в длительной отправке контента. Текстовые сообщения могут «висеть» по несколько минут, фотографии и видеоролики часто не уходят адресатам. Также наблюдаются сложности с загрузкой голосовых сообщений. Отдельные пользователи отмечают улучшение работы сервиса при использовании VPN, однако это не гарантирует стабильного соединения.

Сервисы мониторинга подтверждают наличие проблем. Платформы Downdetector и «Сбой.рф» фиксируют обращения из Башкирии, а также из регионов Сибири и Дальнего Востока. Количество жалоб увеличилось накануне, и к утру 27 ноября ситуация для части абонентов не изменилась.

Сбои происходят на фоне существующих ограничений. В октябре 2025 года сообщалось о блокировке российскими операторами СМС-кодов для регистрации новых аккаунтов в WhatsApp* и Telegram. Это ограничило возможность создания новых профилей для пользователей без активных сессий на других устройствах. Данные меры связывают с требованиями безопасности.

Параллельно в республике идет процесс перехода на отечественное программное обеспечение. Сотрудники бюджетных учреждений и сферы образования используют платформу «Сферум» и мессенджер «Макс». На фоне нестабильной работы зарубежных сервисов наблюдается тенденция к использованию российских аналогов для служебной коммуникации.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.