Жители Башкирии смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом

Уфимский планетарий сообщил о наступлении периода утренней видимости Меркурия. Специалисты учреждения указывают 8 декабря как дату, когда планета достигнет максимальной западной элонгации и удалится от Солнца на 21 градус. Это положение позволит наблюдателям увидеть небесное тело без оптических приборов.

Жители региона смогут заметить Меркурий низко над горизонтом в юго-восточной части неба. Планета восходит в 07:20, за два часа до появления Солнца, и исчезает в его лучах с наступлением рассвета. Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдения открытые площадки, где деревья и здания не закрывают линию горизонта.

Период видимости Меркурия продлится до середины декабря. После этого угловое расстояние между планетой и Солнцем начнет сокращаться, и небесное тело станет недоступным для наблюдений. В январе Меркурий вновь появится на небе и выстроится в одну линию с Венерой и Марсом, образуя малый парад планет.

Параллельно в небе над Башкирией происходят другие астрономические события. В ночь с 7 на 8 декабря Юпитер проходит вблизи Луны, оба объекта располагаются высоко над горизонтом. Самая большая планета Солнечной системы сейчас обладает высокой яркостью и доступна для наблюдения на протяжении всей ночи.

Сайт News-bash.ru ранее публиковал данные о солнечной активности в декабре. Вспышки класса X и M на Солнце периодически вызывают магнитные бури, которые влияют на работу техники и самочувствие людей. Текущий 25-й цикл солнечной активности ученые характеризуют как один из самых интенсивных за последние годы.