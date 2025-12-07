0
59 минут
Новости

Жители Башкирии смогут увидеть Меркурий невооруженным глазом

Уфимский планетарий сообщил о наступлении периода утренней видимости Меркурия. Специалисты учреждения указывают 8 декабря как дату, когда планета достигнет максимальной западной элонгации и удалится от Солнца на 21 градус. Это положение позволит наблюдателям увидеть небесное тело без оптических приборов.
телескоп на фоне звезд
©Grok

Жители региона смогут заметить Меркурий низко над горизонтом в юго-восточной части неба. Планета восходит в 07:20, за два часа до появления Солнца, и исчезает в его лучах с наступлением рассвета. Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдения открытые площадки, где деревья и здания не закрывают линию горизонта.

Период видимости Меркурия продлится до середины декабря. После этого угловое расстояние между планетой и Солнцем начнет сокращаться, и небесное тело станет недоступным для наблюдений. В январе Меркурий вновь появится на небе и выстроится в одну линию с Венерой и Марсом, образуя малый парад планет.

Параллельно в небе над Башкирией происходят другие астрономические события. В ночь с 7 на 8 декабря Юпитер проходит вблизи Луны, оба объекта располагаются высоко над горизонтом. Самая большая планета Солнечной системы сейчас обладает высокой яркостью и доступна для наблюдения на протяжении всей ночи.

Сайт News-bash.ru ранее публиковал данные о солнечной активности в декабре. Вспышки класса X и M на Солнце периодически вызывают магнитные бури, которые влияют на работу техники и самочувствие людей. Текущий 25-й цикл солнечной активности ученые характеризуют как один из самых интенсивных за последние годы.

Похожие записи
0
07.12.2025
Спорт

Оборона ЦСКА оказалась бетонной: форвард «Салавата» признал бессилие атаки

Максим Кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги встречи с московским ЦСКА в беседе с пресс-службой хоккейного клуба. Форвард отметил сложность прошедшей игры и организованные действия соперника в защите.
0
07.12.2025
Спорт

Козлов объяснил поражение Салавата от ЦСКА в домашнем матче: «Не хватило мощи»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал исход встречи с московским ЦСКА. Специалист отметил превосходство соперника в физической силе и контроле шайбы.
0
07.12.2025
Спорт

ЦСКА взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение в Москве

хоккеисты
Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Уфе. Встреча на льду «Уфа-Арены» завершилась со счетом 3:1 в пользу московской команды.
0
07.12.2025
Новости

Эксперты подсчитали литры выпитого спиртного в Башкирии

бутылки алкоголя в магазине
Федеральная служба статистики (ЕМИСС) опубликовала данные по продажам спиртного в Башкортостане за девять месяцев 2025 года. На одного жителя республики пришлось 1,59 литра этанола.
0
07.12.2025
Дороги и транспорт

Жители деревни Дема остались без прямого автобусного сообщения с Уфой

место в маршрутке
Минтранс не смог найти перевозчика для маршрута №136 из-за отсутствия заявок. Ведомство проведет повторный конкурс для жителей деревни Дема в январе.
0
07.12.2025
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель пытался скрыться от ДПС на трёх колёсах

полицейский бежит к служебному автомобилю
26-летний мужчина без прав пытался скрыться от инспекторов в Зианчуринском районе. ВАЗ потерял колесо, но водитель не остановился.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.