Жители Башкирии предпочитают вкладываться в жилье Татарстана

Челябинцы оказались главными покупателями недвижимости в Башкирии — почти половина сделок за пределами региона на их счету. А вот жители республики предпочитают инвестировать в квартиры в соседнем Татарстане.
По данным регионального Росреестра, недвижимость в Башкирии стала пользоваться спросом у жителей других регионов, особенно у наших соседей из Челябинска. За девять месяцев 2025 года они оформили почти половину всех иногородних сделок по покупке жилья в республике. Всего же на регистрацию прав на башкирские квадраты поступило свыше 7,1 тысячи заявлений со всей России.

Содержание
  1. Казань манит, Уфа отпускает
  2. Кто вкладывается в башкирские метры
  3. Что говорят риелторы и цифры

Казань манит, Уфа отпускает

В то же время сами жители Башкирии активно присматриваются к квартирам за пределами республики. За тот же период они подали более трёх тысяч заявок на регистрацию имущества в других субъектах страны.

Главным направлением для «жилищной эмиграции» из Башкирии стал Татарстан — туда нацелились 13% покупателей. На втором месте по популярности оказалась Челябинская область с 9% заявок. Замыкают топ-5 Москва и Крым (по 7%), а также Московская (6%) и Оренбургская (5%) области.

Кто вкладывается в башкирские метры

Что касается притока покупателей в Башкирию, то здесь челябинцы держат безоговорочное лидерство с долей в 46%. За ними следуют инвесторы из Свердловской области (11%), Москвы (7,5%) и Московской области (6%). Замыкают пятёрку лидеров Татарстан (5%) и Ханты-Мансийский автономный округ (3%).

Что говорят риелторы и цифры

По словам вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева, жители Башкирии и Марий Эл действительно входят в число самых активных покупателей жилья в Казани. Он также отметил, что в столицу Татарстана нередко переезжают с Дальнего Востока и из Сибири, тогда как москвичи и петербуржцы почти не проявляют интереса к местной недвижимости.

Отметим, что по итогам 2024 года жители Башкирии лидировали по числу обращений на покупку жилья в Татарстане, подав 625 заявок. Интерес сохраняется и в 2025 году: по данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в первом полугодии на долю башкортостанцев пришлось 4,2% спроса на татарстанские квартиры.

Похожие записи
0
10.10.2025
Экономика

Вторичное жильё в Уфе подорожало до исторического максимума

многоквартирный дом
Цены на вторичку в Уфе установили новый рекорд — 6,6 млн за квартиру. Пока собственники снимают жильё с продажи, покупатели с деньгами от вкладов возвращаются на рынок.
0
08.10.2025
Экономика

Цены на новостройки в Уфе показали заметный рост за год

строящийся дом
Квадратный метр в уфимских новостройках теперь стоит 166,8 тысяч. За год ценник подскочил на 8,4%. Средняя квартира обойдётся уже в 7,4 миллиона рублей.
0
01.10.2025
Экономика

Купить дом в Башкирии стало дороже: средняя цена достигла 6,2 млн рублей

частный дом
В Башкирии средняя цена частного дома замерла на отметке 6,2 млн рублей, показав за год скромный рост в 3,6%. Пока по России цены катятся вниз, республика держится.
0
29.09.2025
Экономика

Ипотека в Башкирии стала доступнее

ключи от квартиры лежат на деньгах
Жители Башкирии стали чаще брать ипотеку: теперь каждая шестая семья может позволить себе кредит на квартиру. Однако республика опустилась в федеральном рейтинге доступности жилья.
0
29.09.2025
Экономика

В Башкирии изменится норматив стоимости жилья для расчёта субсидий

многоквартирный дом
Минстрой Башкирии готовит приказ о снижении рыночной цены «квадрата» на четвёртый квартал 2025 года. Сумма упадёт на 176 рублей и повлияет на размер субсидий для очередников и льготных категорий граждан.
0
26.09.2025
Семья

Семьям в Башкирии упростят покупку жилья на маткапитал

многоквартирный дом с лоджией
В Госдуме предложили отменить платную экспертизу жилья при покупке на маткапитал. Этот ход сэкономит семьям до 40 тысяч рублей и уберет бюрократическую головную боль, навязанную региональными чиновниками.
