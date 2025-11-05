Жители Башкирии предпочитают вкладываться в жилье Татарстана

Челябинцы оказались главными покупателями недвижимости в Башкирии — почти половина сделок за пределами региона на их счету. А вот жители республики предпочитают инвестировать в квартиры в соседнем Татарстане.

По данным регионального Росреестра, недвижимость в Башкирии стала пользоваться спросом у жителей других регионов, особенно у наших соседей из Челябинска. За девять месяцев 2025 года они оформили почти половину всех иногородних сделок по покупке жилья в республике. Всего же на регистрацию прав на башкирские квадраты поступило свыше 7,1 тысячи заявлений со всей России.

Казань манит, Уфа отпускает

В то же время сами жители Башкирии активно присматриваются к квартирам за пределами республики. За тот же период они подали более трёх тысяч заявок на регистрацию имущества в других субъектах страны.

Главным направлением для «жилищной эмиграции» из Башкирии стал Татарстан — туда нацелились 13% покупателей. На втором месте по популярности оказалась Челябинская область с 9% заявок. Замыкают топ-5 Москва и Крым (по 7%), а также Московская (6%) и Оренбургская (5%) области.

Кто вкладывается в башкирские метры

Что касается притока покупателей в Башкирию, то здесь челябинцы держат безоговорочное лидерство с долей в 46%. За ними следуют инвесторы из Свердловской области (11%), Москвы (7,5%) и Московской области (6%). Замыкают пятёрку лидеров Татарстан (5%) и Ханты-Мансийский автономный округ (3%).

Что говорят риелторы и цифры

По словам вице-президента Гильдии риелторов Татарстана Андрея Савельева, жители Башкирии и Марий Эл действительно входят в число самых активных покупателей жилья в Казани. Он также отметил, что в столицу Татарстана нередко переезжают с Дальнего Востока и из Сибири, тогда как москвичи и петербуржцы почти не проявляют интереса к местной недвижимости.

Отметим, что по итогам 2024 года жители Башкирии лидировали по числу обращений на покупку жилья в Татарстане, подав 625 заявок. Интерес сохраняется и в 2025 году: по данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в первом полугодии на долю башкортостанцев пришлось 4,2% спроса на татарстанские квартиры.