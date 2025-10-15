Жители Башкирии пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Утром 15 октября Башкирия осталась без мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности против дронов

Утром 15 октября жители Башкирии столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Проблемы начались до 8:00 и затронули абонентов всех крупных операторов связи.

По данным портала Downdetector, за прошедший час поступило 8 жалоб, а за сутки их накопилось 163. Специалисты оценивают текущую ситуацию как умеренную — значительно меньше, чем в сентябре, когда за час регистрировалось более 250 обращений, а за день — свыше 1000. Аналогичные сбои зафиксированы в соседнем Татарстане (13 жалоб за час, 274 за сутки) и Свердловской области.

Причины отключений

Власти объясняют временные ограничения мобильного интернета мерами безопасности. Сотовые вышки используются для наведения беспилотных летательных аппаратов, поскольку их координаты легко отслеживаются по сигналу. Периодическое отключение затрудняет управление дронами и защищает гражданскую инфраструктуру.

Что работает при сбоях

Министерство цифрового развития Башкирии предоставило список устойчивых сервисов. В него вошли платформы «Яндекса» (такси, доставка), ВКонтакте, мессенджер MAX и приложения крупных банков. Чиновники предупреждают, что даже эти ресурсы могут давать сбои, и рекомендуют иметь при себе наличные деньги на случай проблем с мобильными платежами.