Новости

Жители Башкирии пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Утром 15 октября Башкирия осталась без мобильного интернета. Власти объясняют это мерами безопасности против дронов
смартфон в руках
Утром 15 октября жители Башкирии столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Проблемы начались до 8:00 и затронули абонентов всех крупных операторов связи.

По данным портала Downdetector, за прошедший час поступило 8 жалоб, а за сутки их накопилось 163. Специалисты оценивают текущую ситуацию как умеренную — значительно меньше, чем в сентябре, когда за час регистрировалось более 250 обращений, а за день — свыше 1000. Аналогичные сбои зафиксированы в соседнем Татарстане (13 жалоб за час, 274 за сутки) и Свердловской области.

график сбоев работы мобильного интернета
Причины отключений

Власти объясняют временные ограничения мобильного интернета мерами безопасности. Сотовые вышки используются для наведения беспилотных летательных аппаратов, поскольку их координаты легко отслеживаются по сигналу. Периодическое отключение затрудняет управление дронами и защищает гражданскую инфраструктуру.

Что работает при сбоях

Министерство цифрового развития Башкирии предоставило список устойчивых сервисов. В него вошли платформы «Яндекса» (такси, доставка), ВКонтакте, мессенджер MAX и приложения крупных банков. Чиновники предупреждают, что даже эти ресурсы могут давать сбои, и рекомендуют иметь при себе наличные деньги на случай проблем с мобильными платежами.

Это не первый случай в октябре. Жители Башкирии жаловались на сбои связи 3, 11 и 13 октября. Власти подчеркивают: ограничения не затрагивают голосовую связь и проводной интернет через Wi-Fi, экстренные службы продолжают работать в штатном режиме по номеру 112. Министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин ранее объяснял, что такие меры вынужденные и направлены на обеспечение безопасности граждан.

Похожие записи
0
15.10.2025
Новости

Стало известно, какие рейсы задерживаются в аэропорту Уфы, из-за угрозы атак БПЛА

пассажиры в аэропорту
Аэропорт Уфы дважды за утро перекрывали из-за угрозы атаки дронов. Больше двадцати рейсов задержаны или отменены, пассажиры в нервном ожидании.
0
13.10.2025
Экономика

Россиян предупредили о новых ограничениях с банковскими картами

человек сидит за ноутбуком с банковской картой
С декабря в России вводят лимит на число банковских карт: до 5 в одном банке и до 20 всего. Мера направлена против дропперов и мошеннических схем.
-1
24.09.2025
Происшествия

Беспилотники атаковали башкирский Салават — мэр сообщил о последствиях

передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
В Салавате беспилотники снова ударили по заводу «Газпром нефтехим». На предприятии вспыхнул пожар, но мэр говорит — обошлось без пострадавших.
0
23.09.2025
Новости

В Башкирии все чаще встречают голодных медведей: власти назвали опасные зоны

бурый медведь
В Башкирии нашествие голодных медведей. Перед спячкой они выходят к людям за едой. Минэкологии составило карту опасных районов и объяснило, как выжить при встрече.
