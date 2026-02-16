Жители Башкирии отдохнут три дня подряд в честь 23 февраля

Жителей Башкирии ждут трехдневные выходные с 21 по 23 февраля. Затем последует короткая четы-рехдневная рабочая неделя.

На текущей рабочей неделе жителей респуб-лики ждут длинные выходные. День защитни-ка Отечества в этом году выпадает на поне-дельник, поэтому отдыхать предстоит три дня подряд — с 21 по 23 февраля. Следующая ра-бочая неделя будет короткой.

График на февраль

Праздничный день 23 февраля официально является нерабочим. В 2026 году он примыка-ет к обычным выходным — субботе и воскре-сенью. В итоге жители региона отдохнут 21, 22 и 23 февраля.

На работу нужно выходить во вторник, 24 февраля. Рабочая неделя продлится всего че-тыре дня — до пятницы, 27 февраля включи-тельно.

Выходные в марте

Следующий период отдыха наступит через две недели. Международный женский день 8 мар-та выпадает на воскресенье, поэтому выход-ной переносится на понедельник. Таким обра-зом, жителей республики ждёт ещё один трёх-дневный уик-энд — с 7 по 9 марта.

Также в марте жителей Башкирии ждёт до-полнительный выходной в честь Ураза-байрама. В 2026 году мусульманский празд-ник приходится на 20 марта (пятница). Этот день в республике объявлен нерабочим.

Как отдыхаем дальше

Всего в 2026 году жители Башкирии будут ра-ботать 244 дня, а отдыхать — 121 день. Это на три дня больше, чем в среднем по стране (118 дней), — разница обусловлена региональны-ми праздниками.

Кроме весенних дат, в производственном ка-лендаре отмечены ещё два региональных праздника. Курбан-байрам отмечается 27 мая (среда) — это выходной среди недели. День Республики 11 октября выпадает на воскресе-нье, поэтому выходной переносится на поне-дельник, 12 октября.

Справка

Правительство Башкирии и региональный Минтруд ежегодно утверждают производ-ственный календарь, который учитывает как федеральные, так и местные праздники. Осо-бенность региона — официальный статус ре-лигиозных праздников Ураза-байрам и Кур-бан-байрам, даты которых определяются по лунному календарю и меняются каждый год. Постановление, закрепляющее эти даты на 2026 год, было принято в конце 2025 года.