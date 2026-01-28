0
Жители Башкирии отдохнут на три дня больше остальных россиян в 2026 году

В 2026 году россиян ожидают семь сокращенных рабочих недель. В Башкортостане количество выходных увеличится за счет региональных праздников.
В 2026 году жители республики получили три дополнительных выходных к общероссийскому графику. Лишние дни отдыха появились благодаря национальным и религиозным праздникам: Ураза-байраму, Курбан-байраму и Дню Республики. Это следует из производственного календаря и региональных нормативных актов.

Содержание
  1. График коротких недель
  2. Особенности календаря в Башкирии
  3. Что это значит для работников
  4. Справка

График коротких недель

Федеральный календарь предусматривает семь сокращенных рабочих недель. Ближайшие длинные выходные наступят в конце февраля: отдыхаем с 21 по 23 февраля, а работаем с 24 по 27 число.

В марте Международный женский день подарит выходные с 7 по 9 число, рабочая неделя после них продлится с 10 по 13 марта. Майские праздники традиционно разделили месяц: сначала три выходных с 1 по 3 мая (рабочие дни — 27–30 апреля), затем отдых с 9 по 11 мая (рабочие дни — 12–15 мая).

Летом короткая неделя ожидается в июне: работаем с 8 по 11 число, отдыхаем с 12 по 14 июня. Осенью День народного единства разобьет неделю пополам — выходным станет среда, 4 ноября. Завершится год трехдневной рабочей неделей с 28 по 30 декабря.

Особенности календаря в Башкирии

В республике действуют региональные законы о праздничных днях, которые добавляют выходные к федеральной норме.

Ураза-байрам в 2026 году выпадает на пятницу, 20 марта. Этот день будет нерабочим.

Курбан-байрам отпразднуют в среду, 27 мая. Праздник обеспечит дополнительный выходной посреди рабочей недели.

День Республики, 11 октября, приходится на воскресенье. По правилам переноса, выходной сдвигается на понедельник, 12 октября.

Что это значит для работников

Из-за региональных праздников годовая норма рабочего времени в Башкирии будет ниже общероссийской (стандартная норма — 1972 часа при 40-часовой неделе). Бухгалтеры и кадровики должны учитывать эти изменения при расчете зарплат и отпускных. Если вы планируете отпуск, выгодно присоединять его к мартовским или майским праздникам, чтобы продлить отдых с минимальной потерей дней отпуска.

Справка

Трудовой кодекс России устанавливает единые нерабочие праздничные дни для всей страны. Однако статья 6 ТК РФ дает регионам право устанавливать дополнительные нерабочие дни, связанные с религиозными или национальными традициями. Даты мусульманских праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам определяются по лунному календарю, поэтому они ежегодно смещаются и утверждаются отдельными постановлениями правительства республики.

