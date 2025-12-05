0
1 час
Новости

Жители Башкирии массово жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Пользователи мобильного интернета из Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска фиксируют невозможность выхода в сеть. Обращения граждан поступают с раннего утра 5 декабря.
удивленная девушка смотрит в мобильный телефон
©Imagen

Утром 5 декабря зафиксировано большое количество обращений от жителей региона. Пользователи сообщают, что индикаторы сети на мобильных устройствах отображаются, однако передача данных через LTE и 4G фактически отсутствует.

География сообщений о неполадках охватила крупнейшие населенные пункты республики. Информацию об отсутствии доступа подтверждают жители Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска. Абоненты указывают на невозможность использования рабочих чатов и видеохостингов. В комментариях в социальных сетях граждане обсуждают вопросы компенсации за непредоставленные услуги и сроки восстановления стабильного сигнала.

Ситуация с перебоями связи наблюдается в регионе на протяжении последнего месяца. Глава республики Радий Хабиров 11 ноября в ходе «Прямой линии» принес извинения жителям за периодические отключения. Руководитель региона пояснил, что ограничения вызваны мерами антитеррористической безопасности и действиями по защите промышленных объектов от беспилотных летательных аппаратов.

Аналогичные технические трудности фиксировались совсем недавно. Сайт news-bash.ru 26 ноября сообщал о проблемах в работе мессенджера WhatsApp*. Тогда жители Уфы также не могли отправлять голосовые сообщения и медиафайлы, хотя доступ к остальным ресурсам сети сохранялся.

Сервисы мониторинга подтверждают нестабильность работы операторов в последние недели. Небольшое количество отчетов о сбоях регистрировалось также 28 ноября и 2 декабря. Официальные представители сотовых компаний на данный момент не опубликовали разъяснений касательно причин отсутствия интернета 5 декабря.

* — WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.

