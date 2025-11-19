Жители Башкирии массово жалуются на холод в квартирах: власти назвали неожиданную причину

С наступлением ноябрьских холодов жители нескольких районов Уфы и других населенных пунктов Башкирии начали сообщать о недостаточном отоплении в квартирах. Несмотря на жалобы, официальные проверки показывают, что подача тепла соответствует установленным стандартам.

В ноябре жители ряда населенных пунктов Башкирии, включая Уфу, столкнулись с проблемой едва теплых радиаторов в своих квартирах. Сигналы о недостаточном обогреве поступают из разных частей столицы. В частности, на холод в квартирах жалуются жильцы дома №28 по улице Первомайской, а также проживающие на улицах Менделеева, Мира и бульваре Тухвата Янаби. По данным местных СМИ, аналогичные обращения фиксируются и в других городах республики.

Ситуацию официально прокомментировали в администрации Калининского района Уфы. Согласно их заявлению, после обращений граждан сотрудники местного жилищно-эксплуатационного управления (ЖЭУ) провели замеры температуры. Проверка показала, что параметры теплоносителя в системе отопления находятся в пределах действующих нормативов.

В администрации также пояснили техническую сторону вопроса. Современные системы отопления спроектированы для работы в автоматическом режиме, и их интенсивность напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Это означает, что при потеплении на улице нагрев радиаторов системно снижается, а при похолодании — увеличивается. Такая схема, по словам представителей власти, позволяет поддерживать нормативные показатели в помещениях, реагируя на погодные условия.

По данным синоптиков, в середине ноября в Башкирии установилась аномально тёплая погода. 19 ноября в Уфе и вовсе ожидалось обновление температурного максимума, который держался с 2010 года.

При этом существуют строгие нормативы, которые должны соблюдаться вне зависимости от погоды за окном. Согласно СанПиН, в жилых комнатах температура не должна опускаться ниже +18 °C, а в угловых — ниже +20 °C. В регионах с холодными зимами, куда входит и Башкирия, нормативы ещё выше: +20 и +22 °C соответственно. Снижать температуру можно только ночью и не более чем на 3 °C.

Ранее, по данным Центра управления республикой (ЦУР), в регионе зафиксирован взрывной рост жалоб на отсутствие отопления — их число выросло на 11%. Абсолютным лидером по недовольству стала Уфа, откуда поступила 631 жалоба. Второе место занял Салават со 143 обращениями, а третье — Белорецкий район, где зафиксировали 53 сигнала.

Отопительный сезон в Башкирии стартовал ещё в конце сентября, но жалобы не прекращаются. При этом некоторые жители Уфы ранее возмущались не холодными батареями, а, наоборот, слишком высокими счетами за отопление. Люди отмечали, что радиаторы работают на максимуме даже в тёплые дни, но платить приходится огромные суммы.