Жителей Уфы напугал вой сирен. В МЧС объяснили причину

Утром в субботу уфимцев напугал звук сирены. Оказалось, это не всеобщая тревога, а проверка на одном из заводов. МЧС всех успокоило.
Утром в субботу, 8 ноября, на всей территории Башкирии был объявлен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жители Уфы и других городов республики получили СМС-оповещения, а в одном из районов столицы были слышны звуки сирены. Международный аэропорт «Уфа» временно приостановил прием и вылет самолетов.

Режим опасности ввели около 9:30 утра по местному времени. Председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов призвал граждан покинуть улицы и не подходить к окнам в помещениях. Эти меры были приняты для обеспечения безопасности жителей.

По сообщениям очевидцев, в Уфе утром дважды был слышен звук сирены. В пресс-службе МЧС по Башкирии пояснили, что сирену включили на одном из промышленных предприятий города. Общегородские системы оповещения при этом задействованы не были. Об этом сообщает Уфа1.

Власти также сообщили о возможных сбоях в работе мобильного интернета. Это связано с мерами по противодействию навигации беспилотников.

Это уже не первый случай объявления подобной тревоги в регионе за последнее время. Всего двумя днями ранее, 6 ноября, над территорией Башкирии был сбит украинский беспилотник самолетного типа. В тот день в республике также вводился режим опасности, и аэропорт Уфы временно прекращал работу. Атаки БПЛА на промышленные и инфраструктурные объекты происходили и в другие дни в ноябре и октябре.

Проблемы с оповещением и рекомендации

Некоторые жители сообщили о значительных задержках в получении СМС-сообщений об угрозе. По словам властей, это связано с техническими ограничениями сотовых операторов при массовой рассылке.

Для своевременного получения информации МЧС настоятельно рекомендует установить мобильные приложения «МЧС России» и «112 — Экстренная помощь». Push-уведомления в этих приложениях приходят значительно быстрее, чем СМС.

